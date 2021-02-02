Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 3 renge büründü

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili büründüğü 3 farklı renkle görsel şölen sundu.

Antalya’da dün gün boyu süren yağışlı hava bu sabah yerini bulutlu ve rüzgarlı bir havaya bıraktı. Sahilin açıkları ise Boğaçayı’nın taşıdığı alüvyonlar, poyraz ve bulutların arasından süzülen güneşle birlikte 3 renge büründü. Sahilin kıyı kesimi dev dalgalar sonucu çamur rengini aldı. Aralıklı koyu mavi ve turkuazla bezenen sahil bandı Maldivleri aratmazken yürüyüş yapanlara görsel bir şölen sundu. Kıyıya kadar uzanan dev dalgaların köpükleri de kar beyazı görüntü oluşturdu.

Denizin rengi drone ile de havadan görüntülendi.

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