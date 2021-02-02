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Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da araç trafiğinin yoğun olduğu bulvarda otomobilin bagaj kısmına tek eliyle tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.

Sakıp Sabancı Bulvarı'nda patenli bir genç, trafikteki yoğunluk nedeniyle yavaşlayan otomobilin bagaj kısmını tek eliyle tutarak ilerlemeye başladı. Yoğunluğun azaldığı Falez Alt Geçidi'nde otomobilin hızı yaklaşık 65 kilometreye ulaşırken, patenli genç ise yolculuğuna devam etti. Bulvarda uzun süre otomobile tutunarak ilerleyen gencin bu tehlikeli yolculuğu, diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-02-02 11:19:49



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