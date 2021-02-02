Antalya'da 115 kilo eroin ele geçirildi (1)

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Narkotim ekipleri tarafından 3 adrese düzenlenen operasyonda, toplam 115 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Bu miktarın, şu ana kadar Antalya'da ele geçirilen en yüksek miktarda eroin olduğu kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-02-02 11:22:12



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