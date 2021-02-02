Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’nde Hz. Hamca Camii ve Şehzade Korkut Camii’nde duvar, parke ve asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Korkuteli'nin Alaaddin Mahallesi'nde bulunan Şehzade Korkut Camii ile Uzunoluk Mahallesi'nde yer alan Hz. Hamza Camii yolları sıcak asfaltla kaplandı. Aynı zamanda Şehzade Korkut Camii’ne çevre duvarı ve camii avlusuna parke taşı döşemesi yapıldı. Şadırvana banklar ve piknik masaları yerleştirildi. Şehzade Korkut Camii’nde ayrıca önümüzdeki günlerde peyzaj çalışması gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.