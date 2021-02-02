Muratpaşa’da 15 milyon 543 bin 241 kilo atık toplandı Muratpaşa sıfır atık ilçesi oldu

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın ilk ‘Sıfır Atık’ ilçesi oldu. Muratpaşa adına belgeyi alan Başkan Ümit Uysal, “Komşularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında Antalya’nın ilk ‘Sıfır Atık’ belgeli ilçesi oldu. 29 Ocak 2026’ya kadar geçerli olacak belge Muratpaşa adına Belediye Başkanı Ümit Uysal’a verildi.

Muratpaşa Belediyesi, nisan ayında 5’inci yılını kutlayacak cam, kağıt, plastik gibi nitelikli evsel atıkları kaynağında yani evlerde ayrıştırılmasını, bitkisel atık yağ, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart projesi, mobil atık getirme merkezleri, aile sağlığı merkezlerinde yer alan atık ilaç kutuları ve Sıfır Atık Yönetim Planı’yla bu belgeyi almaya haz kazandı.

Belgeyi alan Başkan Uysal, Muratpaşa’da nitelikli evsel atıklarının geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart projesiyle başlayan ve sıfır atık ilçesine doğru ilerleyen bir sistem kurduklarını söyledi. Çevreci Komşu Kart projesinin büyük bir disiplin içinde işlediğini kaydeden Başkan Uysal, Nisan 2016’dan Aralık 2020 sonuna kadar geçen sürede 15 milyon 543 bin 241 kilogram nitelikli atığın evlerden topladığını aktardı. Başkan Uysal, toplanan bu atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 4 milyon 959 bin 426 lira karşılığı puan yüklendiğini belirtti. Başkan Uysal, yeni yılla birlikte artık Çevreci Komşu Kart’ın bir banka kartı haline geleceğini, kazanılan puanlar bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebileceğini belirtti.

Tüm bu çalışmaların değerlendirilerek verilen Sıfır Atık belgesinin önemli bir sertifikasyon olduğunu belirten Başkan Uysal, “Antalya adına ilk olduğumuz için mutluyuz. Komşularımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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