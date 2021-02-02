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Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu

DHA

Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunan Umut Beril (38), birlikte kaldığı Rus asıllı Türk vatandaşı Inga Davaz'ın (40) evinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2166 Sokak'taki 3 katlı apartmanın, birinci katındaki dairede meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı Inga Davaz, aynı evi paylaştığı Umut Beril'in koltukta hareketsiz oturduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Umut Beril'in hayatını kaybettiğini tespit etti.  Beril'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Umut Beril'in, uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-02-02 13:04:15

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