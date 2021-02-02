‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden' projesi sahiplerine ulaştı

‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden’ adlı proje ile yola çıkan Antalya Anadolu Hastaneleri, başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında bağışlanan hediyeleri Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı’na teslim etti.

“Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden” adlı projede hem hastalardan hem de Antalya ve Lara Anadolu Hastaneleri çalışanlarından gelen hediyeler, 30 Ocak Cumartesi günü Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı’na (AYÇOV) teslim edildi. Hastanelerin Pazarlama ve İletişim Direktörü Özge Üngüt, AYÇOV Mali ve İdari İşler Müdürü Pınar Yakşi ve AYÇOV Eğitim Koordinatörü Arzu Aslaner bu etkinlikte çocuklarla için bir araya geldi.



“Her şey çocuklarımız için”

İletişim Direktörü Özge Üngüt, bizim için çocuklarımızı mutlu etmek, gülümsetmek ve yanlarında olmak bizim için çok değerli. Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızla en kısa zamanda tekrar bir araya gelmekten ve yeni projelerde yer almaktan memnuniyet duyarız” dedi.

AYÇOV Mali ve İdari İşler Müdürü Pınar Yakşi ise, “Çocuklarımız için düzenlediğiniz sosyal sorumluluk projeniz ile gösterdiğiniz duyarlılık ve değerli yardımlara teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.