Kındılçeşme Projesi STK'lara tanıtıldı

Kemer Belediyesi tarafınan yürütülen Kındılçeşme sahil projesi, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine tanıtıldı.

Kemer Belediyesi Kültür Salonunda yapılan tanıtım toplantıda Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal, Kındılçeşme’nin tarihi ile ilgili kısa bir sunum yaptı. Daha önce yapılan imar planları hakkında da bilgiler veren Bal, proje kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 2 yıllık ön izin alındığını kaydetti. Yapılan sunumda, proje kapsamında, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, oturma grupları, dinlenme yerleri, sosyal donatılar, gölgelikler ve otoparkın yer alacağı belirtildi. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde yapılacak olan projenin Kemer’e yeni bir soluk kazandıracağı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında sahil bandında yer alan kumların Kemer Belediyesi Arslanbucak Hizmet Alanına taşınarak korumaya alındığına vurgu yapan Başkan Yardımcısı Bal, “Buradaki kumlar koruma altında. Bununla ilgili çok sayıda şikayet geliyor. Ama biz kumları korumaya aldık. Proje çalışmaları sırasında tekrar alınan yerlere serilecek.” diye konuştu. Bal, daha sonra STK temsilcilerinin ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplatıya Başkan Topaloğlu’nun yanı sıra, belediye başkan yardımcıları Emin Gül, Gülsüm Bal, Baki Yalın, STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

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