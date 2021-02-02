Selen için Alanya halkı seferber oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selen için Alanya halkı seferber oldu

İHA

Selen için Alanya halkı seferber oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde lösemi teşhisi konulan Diş Hekimi Selen Utlu Akalın için yapılan kök hücre çağrısının ardından yüzlerce kişi kan vermek için seferber oldu.
Bursa’da yaşayan bir çocuk annesi Diş Hekimi Selen Utlu Akalın'a, 2 ay önce karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Bunun üzerine hastaneye yatırılan Akalın, yaklaşık 2 aydır kemoterapi tedavisi görüyor. İyileşebilmek için ilik nakli bekleyen Akalın için kök hücre kampanyası başlatıldı. Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşlar kampanyaya destek verirken, Alanya’da da yüzlerce kişi kan vermek için seferber oldu. MHP Alanya İlçe İlçe Teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırına gelerek kök hücre bağışında bulundu.

“En kısa sürede kök hücre bulunacaktır inşallah”
MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, “MHP Alanya Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Kanak Utlu'nun yeğeni 39 yaşındaki Diş Hekimi Selen Utku için lösemi hastalığına yakalandı. Çok hızlı yayılan bir hastalık, Türkiye genelinde uygun kök hücre bulunmadı. Dünya çapında tarama devam ediyor. Bizler de yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları olarak Atatürk Anıtı önünde kök hücre bağışında bulunuyoruz. Alanya'da yaşayan vatandaşlarımıza yarın Konaklı da Perşembe günü Mahmutlar ve cuma günü de Gazipaşa'da yapılacak kök hücre kampanyasına bekliyoruz. En kısa sürede kök hücre bulunacaktır inşallah. Acil şifalar diliyorum” dedi.

“Babasız büyüdü, evladının annesiz büyümesini istemiyor”
Akalın’ın teyzesi ve MHP Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Üyesi Meryem Utlu ise "Yeğenimiz diş hekimi Selen Utlu, akut lösemi. Türkiye'de maalesef eşleşecek bir kök hücreye rastlanmadı. Yurdun çeşitli yerlerinde kampanyalar düzenlendi. Oralarda netice çıkmadı, şimdi Alanyalılardan destek bekliyoruz. Yeğenimin 5 yaşında bir oğlu var. Genç bir anne, küçük yaşta babasını kaybetti. Babasız büyüdü, evladının annesiz büyümesini istemiyor ve en büyük korkusu o. Yardımcı olursanız çok sevineceğiz. Herkesten destek bekliyoruz. Kök hücre bağışı denildiğinde organ bağışı bazen akla geliyor. Oysa sadece kan bağışıyla oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

78 bin TL ceza yedi; gelin arabasına 'Türkiye'ye aşkımızı duyurduk' yazdı
YEREL HABERLER 78 bin TL ceza yedi; gelin arabasına 'Türkiye'ye ...
Yılmaz, 07 Gençlik ile buluştu
YEREL HABERLER Yılmaz, 07 Gençlik ile buluştu
Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır son yolculuğuna ...
Antalya karayollarında trafik havadan denetlendi
YEREL HABERLER Antalya karayollarında trafik havadan denetlendi
Kındılçeşme Projesi STK'lara tanıtıldı
YEREL HABERLER Kındılçeşme Projesi STK'lara tanıtıldı
Antalyaspor ile Beşiktaş 58. randevuda Zorlu karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlılarda 6 eksik bulunuyor
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Beşiktaş 58. randevuda Zorlu ...
Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda ...
Antalya'da kadın tatilcilerin dev dalgalarla tehlikeli pozları
YEREL HABERLER Antalya'da kadın tatilcilerin dev dalgalarla ...
Pandemide talebin arttığı lüks yat sektörü 20 yılda 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı 2000-2020 yılları arasında bölgede üretilen yatların toplam boyu 9 bin 3 metreye ulaştı. Pandemi sürecinde kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen orta ve üst düzey gelir grupları lüks yatlara yöneldi
YEREL HABERLER Pandemide talebin arttığı lüks yat sektörü 20 yılda ...
Alanyaspor ile Kayserispor 10. randevuda
YEREL HABERLER Alanyaspor ile Kayserispor 10. randevuda
‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden' projesi sahiplerine ulaştı
YEREL HABERLER ‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden' ...
Kaş Kınık Hali’nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kaş Kınık Hali’nde çalışmalar sürüyor
Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu
Muratpaşa’da 15 milyon 543 bin 241 kilo atık toplandı Muratpaşa sıfır atık ilçesi oldu
YEREL HABERLER Muratpaşa’da 15 milyon 543 bin 241 kilo atık ...
Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu
Antalya'da 115 kilo eroin ele geçirildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da 115 kilo eroin ele geçirildi (2)- Yeniden
Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek
Hafta sonunda 266 arızaya müdahale edildi
YEREL HABERLER Hafta sonunda 266 arızaya müdahale edildi
'ALKÜDERM' tescillendi Alanya'ya özgü meyve ve bitkilerden el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanları üretiliyor
YEREL HABERLER 'ALKÜDERM' tescillendi Alanya'ya özgü meyve ve ...
Dev dalgalar eşliğinde sahilde define aradılar
YEREL HABERLER Dev dalgalar eşliğinde sahilde define aradılar
Kemer’de sağanak yağışa karşı tedbirler alındı
YEREL HABERLER Kemer’de sağanak yağışa karşı tedbirler alındı
Antalya'da 115 kilo eroin ele geçirildi (1)
YEREL HABERLER Antalya'da 115 kilo eroin ele geçirildi (1)
Antalya'da 115 kilogram eroin ele geçirildi Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon Piyasa değeri 17 milyon 708 bin 220 TL olan 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 115 kilogram eroin ele ...
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Patenli gencin tehlikeli yolculuğu