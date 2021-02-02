Beşiktaş, Antalya’da

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda FT Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya’ya geldi.
Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda FT Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla saat 17.15'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Siyahbeyazlıları Antalya’da taraftarları coşkuyla karşılarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın’a çiçek takdim edildi. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim otobüse binerek konaklayacakları otele doğru hareket etti.
Beşiktaş kafilesinde sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz yer almadı. Siyahbeyazlılarda takımla beraber Antalya’ya Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar da geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.