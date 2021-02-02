Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama

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Tolga YILDIRIM Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA (DHA) Beşiktaş, yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için geldiği Antalya'da, taraftarı tarafından coşkuyla karşıladı.

Beşiktaş, yarın Fraport TAV Antalyaspor ile saat 19.00'da oynayacağı maç için özel uçakla kente geldi. Antalya Havalimanı'nda taraftarın yoğun ilgi gösterdiği siyah beyazlılar, tezahüratla karşılandı. Siyah beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek hediye etti. Polisin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçen siyah beyazlı kafile, takım otobüsüne bindi. Siyah beyazlılar, yarın oynayacağı maç için kamp yapacağı otele gitti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin görüntüsü

Sergen Yalçın'ın görüntüsü

Futbolcuların görüntüsü

Takımın otele gidişi

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-02-02 17:56:43



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