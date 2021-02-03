Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira

DHA

Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SEVGİLİLER günü öncesinde Antalya'daki kırmızı gül üreticileri ihtiyacı karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Bir dal kırmızı gül seradan 5 liraya çıkarken, çiçekçide 15 liraya satılıyor.
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Antalya'dan Avrupa, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere 7 milyon dolar değerinde 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi. İhracattaki hareketlilik iç piyasada da bugünlerde yaşanmaya başlandı. İç piyasada ağırlıklı olarak kırmızı güller tercih ediliyor. Bir dal gül bugünlerde 5 liraya seradan çıkarken, çiçekçide fiyatı 15 lirayı buluyor.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, kesme çiçek ihracının yanı sıra, iç piyasaya da hizmet verdiklerini söyledi. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde iç pazarda kırmızı gülün büyük ilgi gördüğünü ifade eden Yeter, seralarda büyük özenle yetiştirilen güllerin, çiçekçi raflarını süslemeye başladığını söyledi.
GÜLÜN YÜZDE 70'İ İTHAL
İç piyasada kırmızı gülün hızla tükendiğini ve ihtiyaç tam karşılanamadığı için ithalata başvurduklarını belirten Yeter, "Güllerin yüzde 70'i yurt dışından geliyor. Çiçek üreticisine destek verilirse biz tamamını kendimiz üreterek dışa bağımlılığın önüne geçmek istiyoruz. İthal gül zaman zaman sektöre olumsuz yansıyor. Tüketim ömrü var. Tüketilmezse atılacak. Yerli üreticinin ithal güllerle rekabet etme gibi bir şansı yok" dedi. Yeter, bir dal gülün fiyatının 7-8 lira olmasını hedeflediklerini belirterek, 20 adet gülle oluşturulan bir demet gülün en az 100 lira olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Çiçekçi İlyas Keskin, 30 yıldır sektörde hizmet verdiğini belirterek, tüketicinin özellikle pandemi döneminde çiçeği geri plana attığını söyledi. Önemli ve özel günlerde çiçeğe ilgi olduğunu anlatan Keskin, "Bu yıl geçen yıla göre gülün fiyatı 7.5 lira ile 15 lira arasında. Gülün kalitesine göre fiyatı değişiyor. Seradan gelen gülün paketlemesi, ambalajı kurdelesi gibi masraflar oluyor. Bu da fiyatına etki ediyor" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-02-03 08:08:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama
İlik nakli bekleyen diş hekimi Selen için seferber oldular
YEREL HABERLER İlik nakli bekleyen diş hekimi Selen için seferber ...
Beşiktaş, Antalya’da
YEREL HABERLER Beşiktaş, Antalya’da
Veznedardan 2 milyon liralık vurgun iddiası
YEREL HABERLER Veznedardan 2 milyon liralık vurgun iddiası
Selen için Alanya halkı seferber oldu
YEREL HABERLER Selen için Alanya halkı seferber oldu
78 bin TL ceza yedi; gelin arabasına 'Türkiye'ye aşkımızı duyurduk' yazdı
YEREL HABERLER 78 bin TL ceza yedi; gelin arabasına 'Türkiye'ye ...
Yılmaz, 07 Gençlik ile buluştu
YEREL HABERLER Yılmaz, 07 Gençlik ile buluştu
Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır son yolculuğuna ...
Antalya karayollarında trafik havadan denetlendi
YEREL HABERLER Antalya karayollarında trafik havadan denetlendi
Kındılçeşme Projesi STK'lara tanıtıldı
YEREL HABERLER Kındılçeşme Projesi STK'lara tanıtıldı
Antalyaspor ile Beşiktaş 58. randevuda Zorlu karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlılarda 6 eksik bulunuyor
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Beşiktaş 58. randevuda Zorlu ...
Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda ...
Antalya'da kadın tatilcilerin dev dalgalarla tehlikeli pozları
YEREL HABERLER Antalya'da kadın tatilcilerin dev dalgalarla ...
Pandemide talebin arttığı lüks yat sektörü 20 yılda 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı 2000-2020 yılları arasında bölgede üretilen yatların toplam boyu 9 bin 3 metreye ulaştı. Pandemi sürecinde kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen orta ve üst düzey gelir grupları lüks yatlara yöneldi
YEREL HABERLER Pandemide talebin arttığı lüks yat sektörü 20 yılda ...
Alanyaspor ile Kayserispor 10. randevuda
YEREL HABERLER Alanyaspor ile Kayserispor 10. randevuda
‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden' projesi sahiplerine ulaştı
YEREL HABERLER ‘Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden' ...
Kaş Kınık Hali’nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kaş Kınık Hali’nde çalışmalar sürüyor
Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu
Muratpaşa’da 15 milyon 543 bin 241 kilo atık toplandı Muratpaşa sıfır atık ilçesi oldu
YEREL HABERLER Muratpaşa’da 15 milyon 543 bin 241 kilo atık ...
Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu
Antalya'da 115 kilo eroin ele geçirildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da 115 kilo eroin ele geçirildi (2)- Yeniden
Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek
Hafta sonunda 266 arızaya müdahale edildi
YEREL HABERLER Hafta sonunda 266 arızaya müdahale edildi
'ALKÜDERM' tescillendi Alanya'ya özgü meyve ve bitkilerden el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanları üretiliyor
YEREL HABERLER 'ALKÜDERM' tescillendi Alanya'ya özgü meyve ve ...