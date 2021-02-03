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'Gizli davetli', düğün salonlarını denetleyecek

DHA

'Gizli davetli', düğün salonlarını denetleyecek


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)PANDEMİ nedeniyle düğünlerin yasaklanması nedeniyle zor günler geçiren salon işletmecileri, normalleşme sürecine hazırlık aşamasında ISO 9001:2015 belgesi alıp, 'Güvenli Düğün Projesi'ni hayata geçirecek. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası'nın halk sağlığını korumayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediği projede, normalleşme döneminde yapılacak düğünlerde kurallara uyulmayan salonları, 'gizli davetli' denetleyecek.
Koronavirüs sürecinde düğünlerin yasaklanması nedeniyle zor günler geçiren salon işletmecileri ve organizasyoncular, normalleşmenin başlayacağı döneme yönelik hazırlıklara hız verdi. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, pandemi döneminde düğün sektörünün büyük zarara uğradığını dile getirdi. Sektör temsilcilerinin rezervasyon iptali, kapora iadeleri, kira ödemeleri ve yatırım borçlanması yüzünden 2020 yılında para kazanmadığı gibi borçlarının da birikmesi gibi sorunlarla karşılaştığını anlatan Ay, "2021 yılında aynı sıkıntıları yaşamamak ve belirsizliğin önüne geçmek amacıyla hizmetlerimizin belgelendirilmesi ve halk sağlığının öncelik olması için ISO 9001:2015 kalite belgelendirme sertifikasyon sistemine geçeceğiz. Böylelikle hem halk sağlığının korunması hem de hizmetlerimiz belgelendirilerek düğünlerimiz güvence altına alınacaktır" diye konuştu.
'DÜĞÜNLERİN GÜVENLE YAPILABİLECEĞİNİN BİR İSPATI'
Düğün sektörü olarak, kurumsallaşma amacıyla her gün yeni çalışmalar yaptıklarından bahseden Ay, sendika olarak 'Güvenli Düğün' projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Proje ile hijyen ve halk sağlına yönelik tedbirlerin artacağını vurgulayan Ay, şunları söyledi:
"Yetkisiz yerlerde yapılan düğünlerin ceremesini pandemi döneminde hep beraber çektik. Sağlık koşulları ve hizmet kriterlerinin yerine getirilmemesinden dolayı ülkemiz bedel ödedi. Bu olayların bir daha yaşanmaması ve düğünlerin virüs yaymayacağını belgelendirmek adına ISO 9001:2015'e başvurumuzu yaptık. Güvenli Düğün Sertifikasyon Projesi'nin bir basamağı olan ISO 9001:2015 sertifikasyonu, düğünlerin güvenle yapılabileceğinin ispatı. Bu uygulama, halkımız için de sunulacak hizmetleri garanti altına alan bir belgelendirme sistemi olacak."
'ISO 9001 BELGELİ YERLERDE DÜĞÜN YAPIN' ÇAĞRISI
Barış Ay, pandemi süreci sonrasında ve normalleşmenin başlayacağı dönemde evlilik, nişan, sünnet gibi organizasyon planlayanların ISO 9001 belgeli yerlerde düğün yapmaları çağrısında bulundu. Sendika olarak işletmelerin ISO 9001 belgesi başvurusu için ilgili kurumlarla protokol yaptıklarını anlatan Ay, "Sendikamızın 1500 üyesi başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncuları ISO belgesi için başvuru yapabilecek. Mart ayına kadar tüm düğün salonlarımızda ISO 9001:2015 belgesinin yer almasını planlıyoruz. Normalleşme döneminde yeni uygulamayla salonlarımızda HES kodu sorgulaması yapılacak. Hizmetlerimizde kullanılan pastadan meşrubata, gıdaların laboratuvar tahlil sonuçları olacak. Düzenli personel eğitimleri yapılacak. Eğitimler hijyen, halkla ilişkiler gibi alanlarda yapılacak. İşletmelerde hijyen ve temizlik kuralları günlük uygulanacak ve raporlar hazırlanacak" diye konuştu.
SALONLARDA GİZLİ DAVETLİ
Sertifika alan işletmelerdeki uygulamaların düzenli kontrolünü sendika olarak gerçekleştireceklerini aktaran Ay, organizasyonlarda 'gizli davetli' sistemini hayata geçireceklerini belirtti. Ay, düğünlere katılacak gizli davetlinin işletme sahibinin haberi olmadan, salonlarda denetim yapacağını söyledi. Gizli davetlinin, herhangi bir düğüne misafir gibi katılıp işletme standartlarını denetleyeceğini dile getiren Ay, "Gizli davetli karekod sistemiyle denetimlerini merkeze bildirecek. İşletmelerde uygulanan denetimleri karekod uygulamasıyla vatandaşlar da takip edebilecek. Gizli davetliler 25-35 yaş arası, üniversite mezunu kişilerden seçilecek. Gelin ile damat adayı gibi görünecek çiftler salonu gezip, hizmetler hakkında bilgi alacak. Örnek düğünleri, önceki düğün videolarından izleyebilir. Bir düğüne misafir gibi de katılabilir. Gizli davetli, tespitlerine göre puanlama verecek. Eğer gizli davetli tespitlerinde işletme hakkında olumsuz rapor düzenlerse, ISO 9001 belge iptali gerçekleştirilebilecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-02-03 08:17:34

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