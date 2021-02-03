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Ampute futbolun genç yıldızının transfer heyecanı

DHA

Ampute futbolun genç yıldızının transfer heyecanı


Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) Antalya'da kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Ali Deniz'in (14) sol bacağı, 11'inci ameliyatında diz altından ampute edildi. Futbol sevgisiyle hayata tutunup, Ampute Futbol 1'inci Ligi'ndeki takımıyla resmi maçlarda forma giyerek iki yıl önce 'en genç futbolcu' unvanının sahibi olan Ali, profesyonel kariyerinin ilk transfer heyecanını yaşadı.
Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde annesiyle günlerce hastanede kalan Ali Deniz, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali Deniz, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Protez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini, teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi.
FUTBOL SEVGİSİYLE ENGELLERİ AŞTI
11 yaşına kadar 9 kez ameliyat olan Ali Deniz, 5 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşı yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali Deniz, 25 Kasım 2018'de Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.
SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN AMPUTE EDİLDİ
Ali Deniz, büyüdükçe kısa kalan bacağı için 3 kez kemik uzatma ameliyatı oldu. Kemik gelişiminin kontrolü için 4 ameliyat daha geçirdi. Son uzatma ameliyatının ardından kemikte gelişme olmayınca doktorları, Ali'nin kısa bacağının diz seviyesinden kesilmesine karar verdi. Ampute A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek alan Galatasaray taraftarı Ali'nin ameliyatı, geçen yıl mart ayında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyatta Ali'nin sol bacağı diz altından ampute edildi.
İKİNCİ KEZ YÜRÜMEYİ ÖĞRENDİ
Ameliyatın ardından proteziyle yeniden yürümeyi öğrenen Ali Deniz, tedavi sürecinin ardından yeşil sahalara döndü. Ali Deniz, takımıyla oynadığı maçlardaki performansını artırdı. Yeteneğiyle başka takımların radarına giren Ali Deniz, geçen sezon Baltalı Grup Denizlispor'a transfer oldu. İlk transfer heyecanını yaşayan Ali Deniz, pandemi nedeniyle lige verilen arayı antrenman yaparak geçiriyor. Antalya'da bireysel çalışmalar yapan Ali Deniz, kamp döneminde de Denizli'de takımının antrenmanlarına katılıyor.
'MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK İSTİYORUM'
Profesyonel futbol kariyerinde ilk transfer gururunu yaşayan Ali, yeni takımıyla başarı kazanmak istediğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Kaval kemiğim kısa dünyaya geldim. 11 kez ameliyat oldum. Kaval kemiğimin gelişiminin bacağımdan daha az olması nedeniyle amputasyona karar verildi. Ben yürümek, futbol oynamak için ayağımın diz altından kesilmesini istedim. 5 yıldır futbol oynuyorum. Baltalı Grup Denizlispor'a transfer oldum. Başarılı olmak, milli takım forması giymek istiyorum. Hedefim A Milli Takım'la dünya şampiyonluğu kazanmak. Bunun için geliştiriyorum kendimi."
Gül Doğan ise oğlunun geçirdiği ameliyatların kendilerini çok üzmesine rağmen futbol sevgisiyle hayata tutunduğunu belirtti. Gül Doğan, Ali'nin daha başarılı olması için elinden gelen çabayı göstereceğini belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ali Deniz'den detaylar
-Ali Deniz'in protezi detay
-Ali Deniz'in protezine topla çalım atması
-Koltuk değneklerinden detaylar
-Topla oynaması detay
-Ali Deniz'in yakın yüz plan detay
-Ali Deniz'in açıklamaları
-Anne Gül Doğan'ın açıklamaları
-Genel ve detaylar
HABER: Tolga YILDIRIMKAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA) DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-02-03 09:25:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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