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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’in doğusundan şehir hastanesine yol

İHA

Kepez’in doğusundan şehir hastanesine yol

Kepez Belediyesi’nin, Masa Dağı’nın kuzey bölümünde açtığı 25 metre genişliğindeki yol, bölgeye inşa edilecek olan Antalya Şehir Hastanesi ile ilçenin doğu yakası arasında ulaşımı sağlayacak.

Kepez Belediyesinin, Masa Dağı’nın dört bir yanında açtığı bulvar büyüklüğündeki yollar, bölgede yakın bir zamanda temeli atılacak olan bin 48 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi’ne ulaşımın sağlanması için büyük önem taşıyor.Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığınca ilçedeki Göçerler Mahallesi’ne yapılacak olan şehir hastanesi ile kent arasında ulaşımın sağlanması amacıyla bölgede 8 bin metre uzunluğunda yol inşa etti.

“Şehir hastanesine doğu çevre yolu “
Göçerler, Çankaya ve Fevzi Çakmak mahalleleri arasında, Masa Dağı bölgesinin kuzeyinde inşa edilen bin 800 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki yol da, hastane için önemli bir ulaşım yatırımı oldu.
Masa Dağı’nın zorlu coğrafi şartları ortadan kaldırılarak açılan bu yol, hastaneyi ilçenin doğusuna bağlayacak.

“Bu yol hastane ile şehri bağlayacak “
ÇankayaFevzi Çakmak yolunun, şehir hastanesi için önemli bir ulaşım güzergahı olacağının altını çizen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez, 2021’de yepyeni bir heyecana merhaba dedi. Göçerler Mahallemize kazandırılacak olan Antalya Şehir Hastanesi’nin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Yakın bir tarihte hastanenin temeli atılıyor. Belediyemizin kendi imkanlarıyla açtığı ÇankayaFevzi Çakmak yolu; Masa Dağı bölgesine hareketlilik getirecek olan şehir hastanesi ile Varsak bölgesi, ilçenin doğu kesimleri ve doğudaki ilçeler arasında ulaşımı kolaylaştıracak olması bakımından önemli ulaşım güzergahı olacak.
Bu yol, şehir hastanesinin, şehir ile bağlantı kurmasını da sağlayacak. Bu nedenle yolun bir kat daha önem kazandığını ifade edebiliriz” dedi.

“Yol için Masa Dağı kesildi”
Göçerler Mahallesi’ne yapılacak olan şehir hastanesini, ilçenin doğusuna bağlayacak olan çevre yolunun yapımında Masa Dağı’nın zorlu yeryüzü şekilleri ile mücadele edildi. Varsak bölgesi ile Kepez’in doğusundaki mahalleleri, AntalyaBurdur Karayolu üzerindeki Korkuteli Kavşağı’na ulaştıracak olan yolun, doğu ve batı bölümlerinin inşası için iş makineleriyle büyük kaya parçaları kesildi. Göçerler Mahallesi’ndeki Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi’nden başlayan yolun Fevzi Çakmak Mahallesi’ne bağlanabilmesi için de 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarı ve vadi engeli de ortadan kaldırıldı. Vadinin 10 bin kamyona yakın hafriyatla doldurulmasıyla yol, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Ulubatlı Hasan Caddesi’ne bağlandı.

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