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'Hayaletler'e Kazablanka'dan 2 ödül

DHA

'Hayaletler'e Kazablanka'dan 2 ödül


Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)GEÇEN yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda 5 ödül kazanan 'Hayaletler', Kazablanka Bağımsız Filmler Festivali'nden En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle döndü. 'Hayaletler'in, çeşitli festivallerde aldığı ödül sayısı 11'e ulaştı.
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 dalda ödül kazanan 'Hayaletler', Kazablanka Bağımsız Filmler Festivali'nden En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle döndü. Azra Deniz Okyay 'En İyi Yönetmen' seçilirken, filmin oyuncularından Dilayda Güneş de 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. 27-31 Ocak tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleşen festivalin jüri başkanlığını, Fransız yönetmen, senarist ve yapımcı Manuel Sanchez yaptı.
ÇEVRİMİÇİ FİLM ELEŞTİRMENLERİ DE 'HAYALETLER'İ GÖSTERDİ
'Hayaletler' geçen hafta da New York merkezli Çevrimiçi Film Eleştirmenleri Birliği (The Online Film Critics Society, OFCS) tarafından ABD'de Henüz Gösterime Girmeyen En İyi 10 Film (Non-U.S. Releases) arasında gösterildi. İnternet alanında üreten film eleştirmenleri tarafından oluşan birliğin 27'ncisi gerçekleşen OFCS Ödülleri kapsamında açıklanan listeye 'Hayaletler'in yanı sıra, Bassam Tariq'in 'Mogul Mowgli' (Birleşik Krallık), Chaitanya Tamhane'nin 'The Disciple' (Hindistan), Christian Petzold'un 'Undine', François Ozon'un 'Summer of 85', Gianfranco Rosi'nin 'Notturno' (İtalya), Kôji Shiraishi'nin 'A Beast in Love' (Japonya), Michel Franco'nun 'New Order' (Meksika), Rose Glass'ın 'Saint Maud' (Birleşik Krallık) ve Sarah Gavron'un 'Rocks' (Birleşik Krallık) adlı filmleri seçildi.
Aralık ayında, Londra merkezli bağımsız sinema dergisi Middle East Eye tarafından 'Türkiye sinemasında İstanbul, bu kadar canlı, özenli ve doğru bir şekilde çok ender resmedildi' sözleriyle övülerek '2020'nin Mutlaka Görülmesi Gereken Filmleri' listesinde ilk sırada gösterilen 'Hayaletler', Türkiye'de de Altyazı sinema dergisi ve Bantmag'ın 2020'nin en iyi filmleri listelerinde yer aldı.
VENEDİK'TEN SELANİK'E 9 ÖDÜL
Azra Deniz Okyay'ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını Dilek Aydın'ın üstlendiği 'Hayaletler', Eylül 2020'de dünya prömiyerini yaptığı 77. Venedik Film Festivali'nde Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası'nın Büyük Ödül'ünü almıştı. Türkiye prömiyerini yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödüller kazanan film, 61. Selanik Film Festivali'nde İnsani Değerler Ödülü ve Sinema ve Televizyonda Çalışan Kadınlar Ödülü'nü almış, 36. Varşova Film Festivali'nde de Genç FIPRESCI Jürisi tarafından En İyi Film seçilmişti.
ELEKTRİKLERİN KESİLDİĞİ O GÜN
Türkiye'nin tamamında saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçen ve o gün İstanbul'un Sucular Mahallesi'nde yaşananları dört farklı karakterin birbirine geçen hikâyeleri üzerinden anlatan filmin başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaşıyor. Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Ayris Alptekin ve sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk'ün üstlendiği filmin çok konuşulan müziklerini de bağımsız müzisyen Ekin Fil yaptı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU
2021-02-03 10:40:24

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