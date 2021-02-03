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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ocak ayında 350 uyuşturucu operasyonu

İHA

Ocak ayında 350 uyuşturucu operasyonu

Antalya'da Ocak ayı içinde yapılan 350 uyuşturucu operasyonunda 388 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen 350 operasyonda 26 kilo 784 gram ve 7 bin 86 adet uyuşturucu madde yakalanırken 388 şüpheliye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

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