Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir yunusun günde 70 kilo hamsi yemesinin gerçek dışı olduğunu belirterek, “Biz onların yaşam alanına dahil olduk. Onların yaşam alanından besinlerini biz almaya çalışıyoruz. Yunuslar, balıklar gibi çok yavru veren canlılar değildir. Popülasyonunun arttığını söylemek bir araştırma yapmadan söylemek yanlış olur” dedi.

Karadeniz’de azaldığı belirtilen hamsi ile ilgili hayvanseverlerin tepkisini çekecek bir öneri gelmişti. Av yasağı nedeniyle sayıları giderek artan yunusların, yetişkinlerinin günde 70 kilo hamsi yediği gerekçesiyle kontrollü avlanması isteğine, Antalya’da su araştırmalarıyla öne çıkan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’ndan da tepki geldi.

Son dönemde hamsinin ve balık stokunun azalması tartışmaları beraberinde getirirken, bazı uzmanlar ve balıkçılar tarafından ise hamsi popülasyonunu tüketerek tehdit ettiği ileri sürülen yunusların kontrollü avlanması önerisi dile getirilmişti. Bu öneriyi Akdeniz bandında birçok alana dalış yapıp araştırmalar yapan Mehmet Gökoğlu da eleştirdi.



"O rakamlara ulaşmaz"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yunusların deniz memelisi canlılar olduğunu ve çok sık üremediklerini bildirdi. Yunusların popülasyonunun artması gibi bir durumun söz konusu olmadığına değinen Gökoğlu, “Sayı sabit. Bu tip canlılar sürekli gündeme geliyor. Özellikle Karadeniz’de balıkçılar yunusların çok miktarda hamsi tükettiğini söylüyor. 70 kilogram hamsi yediğine dair söylemler var. Yunusun günde 70 kilogram hamsi yemesi ilginç, o rakamlara ulaşmaz. Doğru bir rakam değil" diye konuştu.



"Artış olduğunu söylemek doğru değil"

Yunusların yaşam alanına insanların girdiğini dile getiren Mehmet Gökoğlu, “Biz onların yaşam alanına dahil olduk. Onların yaşam alanından besinlerini biz almaya çalışıyoruz. Yunuslar, balıklar gibi çok yavru veren canlılar değildir. Popülasyonunun arttığını söylemek bir araştırma yapmadan söylemek yanlış olur. Popülasyon araştırması yapılır, durumuna bakılır. Yunusların zaten doğal bir ölümleri var. Avcılık esnasında bazı yunuslar ağlara takılıp kaza sonucu ölüyor. Bu ölümler artışı dengeliyor, baskı altında tutuyor” dedi.



"Avlamak yanlış uygulama olur"

Yunusların avcılığının yapılmasının dünyaya anlatılamayacak bir durum olduğunu ifade eden Gökoğlu, “Büyük bir tepki çekeriz. Çevreciler de tepki gösterir. Yanlış bir uygulama olur. Biz nasıl denizden rızkımızı alıyorsak, onlar da alacak. Aynı şikayetler Akdeniz’de de var. Popülasyonları artmış değil ve çok akıllı hayvanlardır. Balıkçıyı ve ağını takip eder. Av aracından balık çalar, trol teknelerinin peşinden gider. Neden, ağ kaldırılırken ve yıkama anında düşen halsiz balıkları yerler. Bazen de atılan uzatma ağlarından balık çalar. Biz onların yaşam alanına müdahale ediyoruz. Doğal olarak zaten yunuslar ölüyor. Doğa bunu dengeliyor, bizim müdahale edip öldürmemiz yanlış" diye konuştu.

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