Korkuteli Barajı, dün itibariyle 9 milyon metreküp su kapasitesine ulaştı. Yağmur ve kar yağışının ardından barajda su seviyesi yükselmeye başladı

Korkuteli sulama suyu barajında son günlerdeki yağmur ve yüksek kesimlere yağan kar sonrası su seviyesindeki yükseliş devam ediyor. Yapılan son ölçümlerde 9 milyon metreküp su biriktiği ifade edildi. Korkuteli Sulama Birliği Başkanı Ziraat Mühendisi Semra Torun, “Barajımız hızla yükselmeye devam ediyor. Günlük olarak Koçantı, Bingeçit ve kuru derelerden muazzam su geliyor” dedi.

Korkuteli Sulama Birliği Eylül ayında sulama sezonu sonrası kapaklarının kapatmasının ardından su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Korkuteli’nde bulunan Sulama suyu barajında kapakların kapanmasıyla birlikte baraj su tutmaya başladı. Korkuteli Sulama Birliği tarafından işletilen 52 milyon metreküp su kapasiteli Korkuteli Barajı, dün itibariyle 9 milyon metreküp su kapasitesine ulaştı.

Şu an 9 milyon metreküp su biriktiğini söyleyen Korkuteli Sulama Birliği Başkanı Ziraat Mühendisi Semra Torun “Geçen yıl 37 bin dönümlük alana damlama sulaması için 4 kez su verdik ve sulama sezonu tamamlandı. Şuna son yağmurlar ve barajını destekleyen Varsak çayı ve Bingeçit Koçantı deresinden gelen su ile barajımız su tutmaya devam ediyor. Dün yapılan son ölçümler sonrası seviyende yükselme devam ediyor. İnşallah bundan sonra eriyen kar suları ve yağacak yağmurlar sulama sezonuna kadar barajımız istenilen seviyeye ulaşacaktır. Ancak bu rakam geçen yıla göre yüzde 10 düşük seviyede” dedi.

Korkuteli Sulama suyu barajında su seviyesi günlük 67 santim yükseldiğini söyleyen Torun, “Yaylalara yağan kar ve yağmur suları baraj gölünü doldurarak fayda sağlıyor. Dün yapılan son ölçümler sonrası seviye yükselmeye devam ediyor. İnşallah bundan son yağan karların erişmesi sonucu eriyen kar suları ve yağacak yağmurlar sulama sezonuna kadar barajımız istenilen seviyeye ulaşacaktır. Artık bu aylardan sonra Barajımızda yükselişler devam eder. Şu an 3 sulama suyumuz hazır durumda” diye konuştu

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