Hububat alanlarında hastalık takibi ve kuraklık incelemesi

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat alanlarında hastalık zararlı takibi ve öngörülen kuraklığın hububat alanlarına etkisini sahada inceledi.

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, yağışlarından dolayı hububat ekili alanlarda, hububatta pas hastalıkları, yaprak leke hastalıkları ve kısmen de kök ve kök boğazı çürüklüğü konusunda ekiplerin saha çalışması yaptığını söyledi. Hastalığın yaygınlaşmasında iklimsel etmenlerin yanında çiftçilerin münavebe koşullarına uymamasının her yıl aynı tarlada üst üste hububat yetiştiriciliği yapmasının hastalık etmeni fungusların o tarlada yoğunluğunun artmasına neden olduğunu söyleyen Sert, " Hastalığa neden olan fungusun kesin tanısı laboratuvar ortamında yapılabilmektedir, ancak bitkilerde erken sararmalar, koyu kahverengi lekelenmeler hastalığın tipik belirtileridir. Özellikle yaygın olan yaprak lekesi erpada gelişme ve verim unsurlarını etkileyen en önemli yaprak hastalıklarından biridir. Ülkemizde son yıllardaki yağış rejimindeki düzensizlikler tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Hastalık etmeni, bitkilerde kardeş sayısını ve bin tane ağırlığını azaltır. Düşük sıcaklık, çiğ, yağışlı ve sisli havalarda hastalık zararını daha fazla artırmaktadır. Üreticilerimizin ekonomik kayıplar meydana getiren bu hastalıklarla mücadele yapmaları ve hassas davranmaları son derece önemlidir." dedi.

Sert, hastalığın görüldüğü alanlarda, her yıl aynı tarlada üst üste hububat yetiştiriciliği yapılmaması, münavebe yapılması ve ekimden önce tohumun ilaçlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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