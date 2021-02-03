Karantinadaki mahalleye gıda yardımı

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Covid19 vakalarının artması sebebiyle karantinaya alınan Kumluca İlçesi Salur Mahallesi Boğaz Mevkii’ndeki vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Karantinaya alınan bölgede yaşayan ailelere gönderilen yardım kolileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi ekiplerince Salur Mahalle Muhtarı İbrahim Arslantaş’a teslim edildi. İyi günde kötü günde vatandaşın yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Muhtar Arslantaş, “10 gün süre ile karantina kararı alındı. Bölgede ihtiyaç sahibi ailelerimiz olduğu bilgisini Büyükşehir yetkililerimizle paylaştık. Ailelerimize dağıtılmak üzere gıda kolilerimiz geldi.” dedi.

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