Batı Akdeniz'in ocak ayı ihracatı rekor kırdı: 204 milyon dolar



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BATI Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) verilerine göre Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'in ocak ayı ihracatı tüm zamanların rekorunu kırarak, yüzde 24.4 artışla 204 milyon 832 bin dolar oldu. Antalya'nın ihracatı ise yüzde 18 artışla 142 milyon 425 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 20.5'i, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 44.2'si de Antalya'dan yapıldı.

2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamları, Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz bölgesi olarak hem de Antalya özelinde rekor kırdı. BAİB eski başkan yardımcısı Ergin Civan, BAİB verilerine göre Batı Akdeniz'in ihracatının, yüzde 24.41'lik artışla 204 milyon 832 bin dolara ulaştığını açıkladı.

BATI AKDENİZ İHRACATI

Batı Akdeniz'in ocak ayı ihracatında yaş meyve ve sebze sektörünün ilk sırada olduğunu belirten Ergin Civan, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 30 artışla, 68 milyon 196 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Civan önde gelen diğer sektörleri şöyle sıraladı; "Maden ve metaller ihracatı yüzde 1.5 artış, 39 milyon 607 bin dolar. Makine aksamları yüzde 350 artış, 17 milyon 463 bin dolar. Ağaç ve orman mamulleri sektörü yüzde 29.5 artış, 16 milyon 519 bin dolar. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar yüzde 29 artış, 14 milyon 437 bin dolar. Diğer sektörler yüzde 54 artış, 48 milyon 607 bin dolar."

DOMATES KOTASINA RAĞMEN

Korona nedeniyle yaş meyve sebze sektöründe yurt dışından talebin devam ettiğini belirten Civan, domateste Rusya'nın kota nedeniyle ocak ayının önemli bölümünde kapalı olmasına rağmen yüzde 30 gibi bir artış olmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Civan, "Pandemi sürecinde lojistik avantajlardan dolaylı, Avrupa ve komşu ülkelerinden Türk meyve sebze ürünlerine çok ciddi talep oldu ve ihracatçımızın da bu fırsatı iyi değerlendirdiği görülüyor. Dikkat çekici olan diğer sektörlerde de artışlar var ve bunlar olumlu gelişmeler" dedi.

2 MİLYAR DOLARI GEÇEBİLİRİZ

2021 yılı ihracatında yeni rekor sinyalleri de veren Civan, şunları söyledi:

"İnşallah hem ülke hem bölge olarak yeni rekorlar kırarak 2021'i tamamlayacağımız görünüyor. Böyle devam ederse inşallah bölge olarak ihracatımız 2 milyar doları geçecek. Tabi pandemi sürecindeki belirsizlik hepimizi korkutuyor ama aşının da yaygınlaşması ve pandeminin kontrol altına alınmasıyla Türk ihracatçısının belki de tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşacağı bir yıl bekliyorum."

ANTALYA'DA TARIM İLK SIRADA

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise Antalya'nın ocak ayı ihracat verilerini açıkladı. Antalya toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre 2021 Ocak ayında yüzde 18 artışla 142 milyon 425 bin dolara ulaştığını belirten Çandır, "İhracatımızın yüzde 59'unu oluşturan tarım sektörümüzün ihracatı ise yüzde 26'lık artışla 85 milyon dolara ulaştı. Emek veren tüm üretici, tüccar ve ihracatçılarımıza teşekkür ederim" dedi.

TİM VERİLERİNE GÖRE ANTALYA

Çandır tarafından açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tarım sektörü ihracatı geçen yıl 67.4 milyon dolar iken, bu yıl yüzde 25.8 artarak 84 milyon 889 bin dolara yükseldi. İkinci sıradaki sanayi sektörü geçen yıl 28.4 milyon dolar iken, bu yıl yüzde 18.6 artarak 33 milyon 711 bin dolara çıktı. Üçüncü sıradaki madencilik sektörü ise geçen yıl 24.7 milyon dolar iken, bu yıl yüzde 1'in altında düşüşle 23 milyon 824 bin dolar oldu.

YAŞ MEYVE SEBZE FARKI

İhracattaki en büyük paya sahip tarım sektöründe ise ilk sırayı yaş meyve ve sebze sektörü aldı. Geçen yıl ocak ayında 47.2 milyon dolara yakın ihracat yapılan yaş meyve sebze sektöründe bu yıl aynı dönemde yüzde 21.1 artışla 57 milyon 145 bin dolarlık ihracata ulaşıldı. Süs bitkileri ve mamulleri sektörü yüzde 12.3 artarak 5.3 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yüzde 11.9 artışla 3.4 milyon dolar ihracata ulaştı.

İHRACATTA ANTALYA FARKI

Ali Çandır, Türkiye'nin 2021 Ocak ayı ihracatında Antalya'nın farkını ortaya koyan verileri ise şöyle sıraladı:

"Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 20.5'i, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 44.2'si, tarım ve gıda ihracatının yüzde 4.1'i, toplam ihracatın yüzde 1.1'i Antalya'dan yapıldı. 2021 Ocak ayında tarım ve gıda ihracatı içinde yaş meyve sebze ihracatının payı Antalya'da yüzde 67,3 iken, Türkiye'de 13.5'tir. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatının payı Antalya'da yüzde 6.3 iken, Türkiye'de yüzde 0.6'dır."DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-02-03 12:29:45



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