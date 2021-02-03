Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Prof. Dr. Ömer Özkan’a Ödül

Türkiye’deki ilk yüz nakli, çift kol ve rahim nakli gibi önemli başarılara imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "Trafik Medya Yüzü" olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında "Trafik Medya Yüzleri" arasında seçilen Prof. Dr. Ömer Özkan, trafik güvenliğine ilişkin reklam filminde ‘Dikkatinizi Telefona Değil, Yola Verin’ mesajıyla ödüle layık görüldü. Ödül takdimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül sahipleri ve trafik medya yüzleriyle anı fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığı ödül dolayısıyla büyük mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, “Günlük hayatımızın önemli bir bölümü trafikte geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın bu konuya hassasiyetle yaklaşması ve gündemde tutması oldukça önemli. Bu anlamda böyle önemli bir projede yer almış olmaktan büyük onur duydum. Umarım bu mesajlarımız halkımızın trafik konusunda bilinçlenmesine vesile olur ve trafik kazaları azalarak, yaşanan kayıplar son bulur.” dedi.

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