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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den çocuklara tatil hediyesi

İHA

Büyükşehir’den çocuklara tatil hediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara tatil hediyesi olarak bir dizi etkinlik düzenliyor. 45 Şubat tarihlerinde 13.0016.00 saatleri arasında animasyon ekipleri çeşitli park ve alanlarda çocukları eğlendirirken, yerel sanatçılar da kentin çeşitli noktalarında mini konserler verecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sömestr tatilinde hem çocukları eğlendirmek hem de pandemi döneminde mesleklerini icra edemeyen yerel müzik grupları, yerel gösteri ve sahne sanatçılarına destek olmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Bu kapsamda 4 Şubat Perşembe ve 5 Şubat Cuma günleri kentin farklı noktalarında pandemi önlemleri çerçevesinde çocuklar için etkinlikler düzenlenirken, mini konserler verilecek.

Rengarenk süslenen iki Vosvos arabası ve mobil etkinlik otobüsü park, cadde ve sokaklarda çocuklarla buluşacak. Çocukların dışarı çıkabildiği 13.00 ve 16.00 saatleri arasında yerel tiyatro sanatçıları ve animasyon ekiplerinden oluşturulan gruplar, pandemi koşulları çerçevesinde, müzik eşliğinde çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp, salgından korunma yöntemlerini eğlenceli bir şekilde anlatacak. Çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ayrıca şehrin farklı noktalarında 5 mini sahne kurup, konserler verecek. Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilecek konserlerde pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar çeken yerel sanatçılardan oluşan 10 ayrı müzik ekibi sahne alacak. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek konserlerde ölüm yıldönümleri Şubat ayı olan Barış Manço ve Cem Karaca’dan da şarkılar seslendirilecek. İki büyük sanatçı şarkılarıyla anılırken, vatandaşlara da pandemi döneminde moral verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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