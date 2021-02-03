Serik Belediyespor - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Yiğit Çam, Ömer Karakaya, Murat Türkoğlu

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir Ercan Şirin, Mahsun Çapkan (Dk.65 Ahmet Atik), Ahmet Bahçıvan (Dk.80 K.Mert Nasırcılar), Gökay Eser (Dk.80 Raif Demir), Tufan Kelleci, Murat Erdemir, Burak Albayrak, Emre Bekir, Erkan Şahin (Dk.65 Ahmet Sarıboğa), Mikail Başar (Dk.86 Melih Bostan)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Okan Aytekin Ömer Faruk Aydemir, Cihan Canpolat (Dk.75 S.Enes Özeren), Kadir Bekmezci, Muhammed Ildız (Dk.75 Yusuf Ensar Poyrazlı), Fırat Ergün, Cengizhan Akgün, Hebat Alan, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Eren Cinkılınç

GOLLER: Dk. 42 Gökay Eser, Dk. 47 Burak Albayrak (Serik Belediyespor) Dk. 69 Ahmet Atik (KK) (Tetiş Yapı Elazığspor)

SARI KARTLAR: Gökay Eser, Ercan Şirin, İbrahim Demir (Serik Belediyespor) Ömer Faruk Aydemir, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ile Tetiş Yapı Elazığspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Maça Serik Belediyespor'un vuruşu ile başlandı.

42'nci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökay Eser topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Her iki takımın zaman zaman ataklarının bulunduğu ilk yarıda başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Serik Belediyespor üstünlüğü ile sona erdi.

47'nci dakikada gelişen Tetiş Yapı Elazığspor atağında, Serik Belediyesporlu Burak Albayrak ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

69'uncu dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında oyuna yeni giren Ahmet Atik topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmayı Serik Belediyespor 2-1 kazandı.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın da izlediği maç sonunda futbolcular galibiyet sevincini protokolle paylaştı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-02-03 15:25:31



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