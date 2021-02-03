Dinlenmek için oturduğu surdan düşüp öldü; parktakiler büyük şok yaşadıdı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da eşi ve arkadaşlarıyla Karaalioğlu Parkı'nda gezintiye çıkan Serap Naktürk (49), dinlenmek için oturduğu surdan kayalıklara düşüp, yaşamını yitirdi. Bu sırada parkta bulunanlar, uzun süre üzerlerindeki şoku atlamadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda, öğle saatlerinde meydana geldi. Eşi Önder Celal Naktürk ve arkadaşlarıyla parka gezmeye giden Serap Naktürk, Hıdırlık Kulesi'nin yan tarafındaki sura oturdu. Burada dengesini kaybeden Serap Naktürk, metrelerce yüksekten kayalara düştü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kayalıklara çıkan ekipler, Serap Naktürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Buradan deniz polisi tarafından zodyak bota alınan Serap Naktürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü.

Olay sırasında parkta bulunan vatandaşlar, uzun süre yaşadıkları şoku üzerlerinden atamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-02-03 16:22:14



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