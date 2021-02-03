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Son başpehlivan Gürbüz'den sosyal mesafeli Kırkpınar talebi! Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: "2021 yılında gerekli tedbirler alınarak yağlı güreşin yapılmasını, er meydanlarının yeniden pehlivanlarla şenlenmesini istiyoruz" "Sosyal mesafe sağlanarak, seyirci kapasitesi düşürülerek güreşlerimizin yapılmasını istiyoruz"

İHA

Son başpehlivan Gürbüz'den sosyal mesafeli Kırkpınar talebi! Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: "2021 yılında gerekli tedbirler alınarak yağlı güreşin yapılmasını, er meydanlarının yeniden pehlivanlarla şenlenmesini istiyoruz" "Sosyal mesafe sağlanarak, seyirci kapasitesi düşürülerek güreşlerimizin yapılmasını istiyoruz"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı Ali Gürbüz, korona virüs tedbirleri çerçevesinde geçen yıl yapılamayan güreşlerin, bu yıl gerekli önlemler alınarak yapılmasını istedi.
Başpehlivan Ali Gürbüz, antrenmanlarını yaptığı babasıyla aynı ismi taşıyan Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’nde antrenörü Hikmet Tuğsuz ile bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Gürbüz, pandemi sürecinin Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyayı etkilediğini ve bu durumdan yağlı güreşlerin de nasibini aldığını ifade etti. Sağlığın her şeyden önce geldiğinin bilincinde ve farkında olduklarının altını çizen Gürbüz, “Dünyanın en eski spor organizasyonu yağlı güreşe gerekli önem ve değerin verilmediğini düşünmekteyiz. Pandemi sürecinde de yağlı güreş tamamen yalnızlığa terk edildi. Geçen sezon yağlı güreş açısından kaos ve belirsizlik içinde geçti. 2021 yılında gerekli tedbir ve kurallar uygulanarak yağlı güreşin yapılmasını, er meydanlarının yeniden pehlivanlarla şenlenmesini istiyoruz” dedi.

"Cazgır, hakem, davulcu, zurnacı ve yağcıya kadar herkesi etkiledi"
Gürbüz, pandemi sürecinin sadece pehlivanları değil, cazgır, hakem, davulcu, zurnacı ve yağcıya kadar herkesi etkilediğine dikkat çekti. Yağlı güreşin gelecek nesillere aktarılması ve gençlerin teşvik edilmesi adına Kırkpınar’ın yapılması gerektiğine inandıklarını kaydeden Gürbüz, “Bu kopukluk yağlı güreşte insan kaybına neden olacaktır. Cumhurbaşkanımızdan 2021 yılı Kırkpınar yağlı güreş sezonunun yapılması için desteklerini bekliyoruz. Pandemi sürecinin daha uzayacağını düşünüyoruz. Bununla yaşamaya alışmamız gerekiyor. Diğer spor organizasyonları yapılıyorken, yağlı güreşin yapılmaması bizi çok üzüyor. Temas sporu olduğundan yapılmıyor deniliyordu. Minder yapılıyorsa Kırkpınar’ın da yapılmaması için önümüzde engel olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

"Seyircisiz de olsa güreşler yapılmalı"
Gürbüz, Kırkpınar’ın seyircisiz olsa dahi yapılması gerektiğini belirterek, “Yağlı güreş seyircisiz olmaz ama şu anda seyircisiz de olsa olmasını istiyoruz. Sosyal mesafe sağlanarak, seyirci kapasitesi düşürülerek güreşlerimizin yapılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Sesimiz duyulsun"
Hikmet Tuğsuz ise birçok spor branşında müsabakaların yapılmasına rağmen Kırkpınar için bir çalışma yapılmamasını eleştirdi. Yağlı güreşin öksüz bırakılmamasını isteyen Tuğsuz, “60 tane başpehlivanı güreştiremeyecek kadar aciz değiliz, inşallah en yakın zamanda sesimiz duyulur. Yağlı güreşçiler seyircisiz olmaya razılar. 2 yıla yakındır hiçbir şekilde güreş olmuyor. Televizyonda bile verilmesi yeterli. Bilim Kurulu nasıl bir karar alırsa ona göre yapılır” dedi.

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