İş yerinden 250 bin TL değerinde malzeme çalan şüpheliler tutuklandı

Antalya'da girdiği işyerinden 250 bin TL değerinde malzeme çaldıkları iddia edilen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Emek Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden 250 bin TL değerindeki malzemelerin çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlaşılan şüpheliler E.Y. ve D.B.’nin yakalanmasına yönelik 1 Şubat günü yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan araştırmalarda A.Ö. isimli şahsın şüphelilerin hırsızlık yaptığını bildiği ancak yetkili makamlara bildirmediği tespit edilirken, şahıs hakkında “Suçu Bildirmeme” suçundan işlem yapıldı.

Yakalanan şüphelilerden müştekiye ait malzemelerin bir kısmı ele geçirilirken E.Y. ve D.B. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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