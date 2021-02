Kepez’e spor salonu müjdesi

İrfan Can Kahveci'de işlem tamam!

Kepez Belediye Meclisinin aylık olağan toplantısında ilçenin batısına spor salonu müjdesi geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve belediye işbirliğinde Baraj Mahallesi’nde belediyenin mülkiyetindeki alana, spor salonu yapılacak.

Kepez Belediye Meclisi’nin, Şubat ayı olağan toplantısında 21’i yazılı, 3 tanesi önerge olmak üzere 24 gündem maddesi görüşüldü.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bazı mahallelerdeki mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarının çözümü ile sağlık, spor, enerji ve güvenlik alanında yapılacak hizmetlere yönelik kararlar alındı. Salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilen Kepez Belediye Meclisi, 2021 yılının ‘İstiklal Marşı Yılı’ olması nedeniyle saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce mecliste grubu bulunan partilerin sözcülerine söz verdi.Ak Parti Grubu Sözcüsü Serhat Demir, Kepez Belediyesi’nin 2020’de gerçekleştirdiği yatırımları anlattı.



Kepez’deki hizmette tüm meclis üyelerinin katkısı var

Daha sonra söz alan Başkan Hakan Tütüncü de, hizmetleri tüm meclis üyeleriyle yaptıklarının altını çizerek şunları söyledi:

“Meclis üyelerimizle bir kez daha iftihar ettiğimi belirtmek isterim.

Kepez'e, ifade etmekte bile zorlandığımız o kadar büyük hizmetleri meclis üyelerimizle yaptık. Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili, İyi Partili meclis üyelerimizin, AK Partili meclis üyesi arkadaşlarım kadar hizmetlerde katkılarının ne olduğunu görmek, bilmek; beni çoğulcu demokrasiye önem vermiş kıymet vermiş bir belediye başkanı olarak çok mutlu ediyor.



“Kepezlilerin mutlu olacağı bir ilçe için çalışıyoruz”

Bizim için Kepez halkı muazzezdir. Kepez, her türlü hizmetin en iyisine layık vatandaşların yaşadığı bir ilçedir. Hepimizin ortak amacı Kepezli olmaktan mutluluk ve iftihar duyacağı bir yaşam standardını, imkânlarımız nispetinde gecemizi gündüzümüze katarak sağlayabilmektir. Bunun için hep çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız.



“Elhamdülillah, Karayolları gibi yollar yapıyoruz”

Kepez Belediyesi olarak son 12 yılda 1000 kilometreden fazla yol açmayı başardık. İster yıllık rakamlara, ister 12 yıllık rakamlara bakın. Bu kadar çalışmayı, hizmeti Türkiye'de yapmış kaç tane belediye var? Buna bir bakmak lazım.

Alparslan Türkeş Bulvarı, büyükşehir belediyelerinin yapabileceği standartta büyük bir iş. Bu yolu, Masa Dağı’nda 10 metrelik kesmeler yaparak, açtık. Çankaya –Varsak yolunu da 10 bin kamyon hafriyat kullanarak inşa ettik. Bu yollar, Karayolları standardında yapılan işler. Bu işlerle iftihar ediyorum. Bu yolları benim belediyemin çalışanları yapıyor. Belediyemin şoförü, mühendisi, operatörü yapıyor. Bu yollar, belediyenin araç parkındaki iş makineleri ile inşa ediliyor. Kamyon, dozerler, silindirler bizim belediyenin. Kepez Belediyesini, elhamdülillah, Karayollarının yapabileceği yolları yapabilir hale getirdik. Bunu hep birlikte başardık.Bu başarıyı, düzgün bir bütçe planlamasıyla, tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik çalışmalarla gerçekleştirdik.



“Çalışanlarımın her birini alınlarından öpüyorum”

Kepez’de, sadece birkaç alanda değil birçok alanda eş zamanlı bir faaliyeti sürdürmek zorundasınız. Eğitime çok ciddi bir yatırım yapılması gereken bir bölgedeyiz. Şehir kimliğinin yeni yeni oluşmaya başladığı bir ilçeyiz. Böyle bir ilçede sosyal projeler, kültürel projeler ve insan odaklı belediyecilik de önemli. İlçemizde tarıma ufuk açıcı işler de yapmamız lazım. Pek çok sahada eşzamanlı bir çalışmayı ortaya koymak gibi bir zorunluluğumuz var.

Kepez Belediyesi’nin bütün emekçilerine, bürokratlarına gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Her biri, alınlarından öpülecek kadar değerli kimselerdir. Bizleri hiç mahcup etmediler. Bundan sonraki süreçte de en güzel çalışmaları yapacağız.”



Başkan Tütüncü’nün, açıklamalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kepez’in doğusuna spor salonu geliyor

Kepez Belediye Meclisinin aylık olağan toplantısının önemli gündem maddelerinden bir tanesi de ilçeye yeni bir spor salonu yapılmasını sağlayacak olan tahsis talebi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Kepez’e üçüncü spor tesisi de geliyor. Daha önce Kuzeyyaka Mahallesi’ne sentetik çim futbol sahası, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne spor salonu kazandıran iki kurum, şimdi de imkânlarını birleştirerek, ilçenin doğusuna bir spor salonu armağan ediyor.



Arsa belediyeden tesis bakanlıktan

Baraj Mahallesi’nde, 1\1000 ölçekli imar planında spor alanı olan belediyenin mülkiyetindeki parselin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 25 yıl süre ile tahsis edilmesi talebi görüşüldü. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kepez Belediyesinden, Baraj Mahallesi’ndeki spor alanını, butik spor salonu yapılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilmesini talep etti. Kepez Belediye Meclisi de, alanın kullanımının 25 yıl süre ile bakanlığa verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesini oy birliği ile kabul etti.



Tütüncü, “Kepez’in bir hayalini daha gerçekleştirdik”

Oylamanın ardından bir açıklama yapan Başkan Hakan Tütüncü, “ Spor salonu, bu meclisin güzel haberlerinden birisi… Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları kapsamında Baraj Mahallemize bir spor salonu kazandırıyoruz. İlçenin doğusuna spor salonu kazandırma, uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir çalışmaydı. Tesisin, arazisi Kepez Belediyesi’nden, yapımı da bakanlık tarafından olacak. Kepez’e güzel bir spor salonu armağan edeceğiz. Spor salonu, Kepez’imize hayırlı uğurlu olsun.” ifadesini kullandı.



Kepez’e Kerkük Caddesi

Önerge ile gündeme alınan Habibler Mahallesi’ndeki 5513 ve 5619 sokaklara Kerkük Caddesi ismi verilmesi de görüşülmesi amacıyla isim tespit komisyonuna havale edildi.

Başkan Tütüncü, bu gündem maddesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. “Bu talep, Antalya’da yaşayan Kerkük Türkmenleri kardeşlerimizden geldi. Kerkük Türkmenleri kardeşlerimiz belediyemizi ziyaretlerinde, Türkiye’nin birçok şehrinde Kerkük Caddesi ismi ile bir caddelerin olduğunu ve Kerkük Türkmen kültürünü o cadde üzerinde yaşatıldığını ifade ettiler. Bu kapsamda ilçede bir sokağa Kerkük Caddesi isminin verilmesini istediler. Kendilerine konuyu meclis gündemine taşıyacağımı, kararın mecliste olduğunu söyledim.”

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu da, merhum Operatör Dr. Arif Bulut’un adının belediyenin uygun göreceği bir yere verilmesiyle ilgili önergesi de oybirliği ile isim tespit komisyonuna havale edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.