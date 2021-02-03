Başpehlivan Ali Gürbüz: Bu yıl Kırkpınar'ın yapılmasını istiyoruz



Aslı DURANMehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) BAŞPEHLİVAN Ali Gürbüz, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında yapılamayan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl gerekli önlemler alınarak yapılmasını istediğini söyledi.

Başpehlivan Ali Gürbüz, antrenman yaptığı Recep Gürbüz Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınından tüm dünyanın etkilendiğini belirterek, spor organizasyonlarının yapılamadığını hatırlattı. Koronavirüs nedeniyle yağlı güreşlerin de nasibini aldığını aktaran Gürbüz, geçen sene yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu sene gerekli önlemler alınarak yapılmasını istediğini anlattı.

'ER MEYDANLARININ YENİDEN ŞENLENMESİNİ İSTİYORUZ'

Toplantıda konuşan Ali Gürbüz, sağlığın her şeyden önce geldiğinin bilincinde olduklarını vurguladı. Başpehlivan Gürbüz, "Dünyanın en eski spor organizasyonu yağlı güreşe gerekli önem ve değerin verilmediğini düşünmekteyiz. Pandemi sürecinde de yağlı güreş tamamen yalnızlığa ve kendi kaderine terk edildi. Geçen sezon, yağlı güreş açısından kaos ve belirsizlik içinde geçti. 2021 yılında gerekli tedbir ve kurallar alınarak yağlı güreşin yapılmasını, er meydanlarının yeniden pehlivanlarla şenlenmesini istiyoruz" dedi.

'ENGEL OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Pandemi nedeniyle sadece pehlivanların değil, cazgır, hakem, davulcu, zurnacı ve yağcıya kadar herkesin etkilendiğini aktaran Ali Gürbüz, yağlı güreşin gelecek nesillere aktarılması ve gençlerin teşvik edilmesinin önemli olduğunu anlattı. Gürbüz, "Kırkpınar'ın yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu kopukluk yağlı güreşte insan kaybına neden olacaktır. Cumhurbaşkanımızdan 2021 yılında Kırkpınar'ın yapılması için desteklerini bekliyoruz. Pandemi sürecinin daha uzayacağını düşünüyoruz. Bununla yaşamaya alışmamız gerekiyor. Diğer spor organizasyonları yapılıyorken, yağlı güreşin yapılmaması bizi çok üzüyor. Temas sporu olduğundan yapılmıyor deniliyordu. Minder yapılıyorsa Kırkpınar'ın da yapılmaması için önümüzde engel olmadığın düşünüyoruz" diye konuştu.

Kırkpınar'ın seyircisiz dahi yapılabileceğini kaydeden Gürbüz, "Yağlı güreş seyircisiz olmaz ama şu anda seyircisiz de olsa, istiyoruz. Sosyal mesafe sağlanarak seyirci kapasitesi düşürülerek de olsa güreşlerimizin yapılmasını istiyoruz" dedi.

'BİLİM KURULU NASIL KARAR ALIRSA ONA GÖRE YAPILIR'

Yağlı güreşin öksüz bırakılmaması gerektiğini belirten Ali Gürbüz, "60 başpehlivanı güreştiremeyecek kadar aciz değiliz, inşallah en yakın zamanda sesimiz duyulur. Yağlı güreşçiler seyircisiz olmaya razılar. 2 yıla yakındır hiç bir şekilde güreş olmuyor. Televizyonda bile verilmesi yeterli. Bilim Kurulu nasıl bir karar alırsa ona göre yapılır" şeklinde konuştu.

Ali Gürbüz'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz ise birçok spor branşında müsabakaların yapılmasına rağmen Kırkpınar için bir çalışma yapılmamasını eleştirdi. Yağlı güreşi Türk halkının çok özlediğini aktaran Tuğsuz, bu yıl Kırkpınar'ın önlemlerle yapılması gerektiğini dile getirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Spor tesisi tabelasından görüntü

Katılımcıların görüntüsü

Basın mensuplarının görüntüsü

Ali Gürbüz'ün konuşması

Hikmet Tuğsuz'un konuşması

DHA-Spor Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-02-03 16:54:08



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