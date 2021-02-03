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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafızlığını uzaktan tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

İHA

Hafızlığını uzaktan tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

Antalya Alanya İlçe Müftülüğüne bağlı Hayriye Hanım Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini uzaktan tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.
Alanya İlçe Müftülüğüne bağlı Hayriye Hanım Kız Kur’an Kursu koordinesinde hafızlık eğitimini uzaktan tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'ndan başarılı olan öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi. Bu kapsamda imam hatip lisesi öğrencisi Fatma Nur Kaya ile Sümeyye Yazıcı, hafızlık belgelerini Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın elinden aldı.
Salgına rağmen azimle çalışarak hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik eden İlçe Müftüsü, İlhan, "Müftülüğümüze bağlı Hayriye Hanım Kız Kur’an Kursumuzda hafızlık eğitimlerini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığımızca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan iki kardeşimiz daha hafızlık belgesi almaya hak kazandı. Bizler de kardeşlerimize hafızlık belgelerini takdim ettik. Korona virüse rağmen azimle çalışarak hafızlıklarını tamamlayan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle bu zorlu süreçte hafızlarımızın yetişmesinde katkısı olan annebabalarına, Kur’an kursu öğreticilerimize ve maddi manevi destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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