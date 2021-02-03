Başkanlardan Antalyaspor’a destek ziyareti

Antalyaspor A.Ş.’nin 9 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirilecek olan genel kurulu öncesinde Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz'a destek ziyaretleri devam etti.



Hasan Subaşı Tesisleri’ndeki ziyaretlerin ilkini Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen gerçekleştirdi. Yılmaz ile Esen bir süre Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu ile ilgili görüş alışverişinde bulunurken, Belediye Başkanı Esen, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkılarının devam edeceğini, Antalyaspor için en iyi yönetimin oluşturulacağına şüphe duymadıklarını ve bu yönetime de destek olacaklarını söyledi. Ziyaretin sonunda Başkan Esen, kendisini Antalyaspor Kulübü Derneği üyesi yapacak olan başvuru evraklarını imzalayarak Başkan Mustafa Yılmaz’a teslim etti. Yılmaz ise Esen’e üzerinde adının yazılı olduğu 07 numaralı Antalyaspor forması hediye etti.

Günün ikinci ziyaretini ise Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç yaptı. Genç, kentimizin en büyük marka değeri olan Antalyaspor’a koşulsuz desteklerinin her zaman devam edeceğini belirterek, “Yeni oluşacak yönetimin de her zaman yanında olup destek vermeyi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

Günün son ziyaretini ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin gerçekleştirdi. Genel kurul süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Yılmaz ile ATSO Başkanı Çetin, Antalyaspor’un yeni dönemde de güvenle yönetileceği konusunda görüş bildirdi. ATSO Başkanı Çetin, oluşacak yeni yönetime kentin iş dünyası olarak desteklerinin süreceğini kaydetti. Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğraf ile tamamlandı.

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