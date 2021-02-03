Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - STAT: Antalya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: BoffinBünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri(Dk.72 Ersan Adem), Eren Albayrak(Dk.89 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Fredy(Dk.89 Doğukan Sinik), Amilton(Dk.83 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar

BEŞİKTAŞ: Ersin DestanoğluRosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic(Dk.57 Bernard Mensah), N'koudou (Dk.57 Rachid Ghezzal), Atiba(Dk.57 Oğuzhan Özyakup), Larin, Aboubakar

GOLLER: Dk.39 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk.73 Vida (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk.70 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Boffin, Naldo (Fraport TAV Antalyaspor, Bernard Mensah (Beşiktaş)SÜPER Lig´in 23. haftasında Antalya´da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

10´ncu dakikada Rosier, sağ kanattan topla rakip ceza alanına girdi. Pasını Ljajic´e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

27´nci dakikada Ljajic´in köşe vuruşundan yaptığı ortaya kale önünden Atiba´nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

28´inci dakikada De Souza´nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen N'Koudou, ceza alanına girerek sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Naldo son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

38´inci dakikada Fredy´nin hatalı pasında topa sahip olan Larin´in vuruşunda kaleci Boffin yatarak tehlikeyi önledi.

39´uncu dakika gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Eren Albayrak sol çaprazdan topu kale önüne ortaladı. Gökdeniz Bayraktar altıpas önünde gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu´nun sağından ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile kapandı.

53´üncü dakikada Naldo´nun uzaklaştıramadığı topta Atiba´nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.

67´nci dakikada Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin'in, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda Ruud Boffin son anda topu çelmeyi başardı.

70´inci dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gören Veysel Sarı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

73´üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal topu ceza alanına gönderdi. Kale önünde topa gelişine yükselen Vida'nın kafa vuruşu kaleci Boffin´in solundan ağlara gitti: 1-1.

81´inci dakika N´sakala´nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Larin´in kafa vuruşu sol kale direğinden geri geldi.

82´nci dakikada De Souza´nın pasında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan Özyakup kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda topu kaleci Boffin uzaklaştırdı.

Maç 1-1 sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-02-03 21:00:25



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