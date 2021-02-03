Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - STAT: Antalya
HAKEMLER: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: BoffinBünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri(Dk.72 Ersan Adem), Eren Albayrak(Dk.89 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Fredy(Dk.89 Doğukan Sinik), Amilton(Dk.83 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar
BEŞİKTAŞ: Ersin DestanoğluRosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic(Dk.57 Bernard Mensah), N'koudou (Dk.57 Rachid Ghezzal), Atiba(Dk.57 Oğuzhan Özyakup), Larin, Aboubakar
GOLLER: Dk.39 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk.73 Vida (Beşiktaş)
KIRMIZI KART: Dk.70 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Boffin, Naldo (Fraport TAV Antalyaspor, Bernard Mensah (Beşiktaş)SÜPER Lig´in 23. haftasında Antalya´da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
10´ncu dakikada Rosier, sağ kanattan topla rakip ceza alanına girdi. Pasını Ljajic´e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.
27´nci dakikada Ljajic´in köşe vuruşundan yaptığı ortaya kale önünden Atiba´nın kafa vuruşu üstten auta gitti.
28´inci dakikada De Souza´nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen N'Koudou, ceza alanına girerek sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Naldo son anda topu uzaklaştırmayı başardı.
38´inci dakikada Fredy´nin hatalı pasında topa sahip olan Larin´in vuruşunda kaleci Boffin yatarak tehlikeyi önledi.
39´uncu dakika gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Eren Albayrak sol çaprazdan topu kale önüne ortaladı. Gökdeniz Bayraktar altıpas önünde gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu´nun sağından ağlara gönderdi: 1-0.
İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile kapandı.
53´üncü dakikada Naldo´nun uzaklaştıramadığı topta Atiba´nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.
67´nci dakikada Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin'in, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda Ruud Boffin son anda topu çelmeyi başardı.
70´inci dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gören Veysel Sarı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
73´üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal topu ceza alanına gönderdi. Kale önünde topa gelişine yükselen Vida'nın kafa vuruşu kaleci Boffin´in solundan ağlara gitti: 1-1.
81´inci dakika N´sakala´nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Larin´in kafa vuruşu sol kale direğinden geri geldi.
82´nci dakikada De Souza´nın pasında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan Özyakup kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda topu kaleci Boffin uzaklaştırdı.
Maç 1-1 sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-02-03 21:00:25
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