Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 23. haftasında FT Antalyaspor Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadele 11 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza alanı dışından Atiba’nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

69. dakikada Rosier’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mensah’ın şutu yandan auta gitti.

70. dakikada sol kanatta Larin’e yaptığı faul sonrası kart gören Veysel Sarı, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

73. dakikada Ghezzal’ın sol kanattan altı pas içine ortasında Vida’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 11

81. dakikada N’skala’nın kale önüne ortasında Larin’in kafa vuruşunda top yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

82. dakikada Josef’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup’un sert şutunu kaleci çıkardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Bozbey xx, İlker Takpak xx

FT Antalyaspor: Boffin xxx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Kudriashov xx, Omar Imeri x(Ersan Adem Gülüm dk. 72x), Eren Albayrak xx (Hakan Özmert dk. 90 ?), Nuri Şahin xxx, Fredy xx (Doğukan Sinik dk. 90 ?), Amilton xxx (Sidney Sam dk. 82 x), Gökdeniz Bayrakdar xxx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Drole, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Gürler, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Rosier x, Vida xxx, N'Sakala x, Welinton x, De Souza x, Ljajic x (Mensah dk. 56 x), N'koudou x (Ghezzal dk. 56 xx), Hutchinson x (Oğuzhan dk. 56 x), Larin xx, Aboubakar x

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran,Montero, Hasic, Necip Uysal, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 39) (FT Antalyaspor), Vida (dk. 73) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Veysel Sarı (dk. 70) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Boffin, Naldo (FT Antalyaspor), Mensah (Beşiktaş)

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