Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından



Sergen Yalçın: Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik

Ersun Yanal: Bu sistem, bu adamlarla yürümüyorSüleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Her yönüyle tek taraflı bir müsabaka oynandığına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Oyunun ilk bölümünde iki üç pozisyonumuz var. İkinci yarıda, rakip 10 kişi kaldı ve pozisyonlarımız oldu. Bunları değerlendirebilseydik belki de kazanırdık. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik" dedi.

Alınan sonuca bahane bulunamayacağını ifade eden Sergen Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bahaneler kimi teselli eder bilmem ama beni teselli etmiyor. Belki sizi teselli eder. Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanarak çok daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik. Kısmet olmadı. Oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok. Böyle takımlara karşı oynamak, pozisyon üretmek zor. Çocuklar ellerinden geldiğince üzerlerine düşeni yaptı. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçları kazanırız."

Bir gazetecinin, "İkinci yarıda orta sahayı değiştirdiniz. İlerleyen maçlar için kadro revizyonu anlamına geliyor mu?" şeklindeki sorusuna Yalçın, "Futbolcularım 3 günde bir maç oynuyor. Doğal olarak bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar yakın olan bir ligde fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Oyuncu değiştirmek rotasyon değildir. Çok fazla maç oynuyorlar, yoruluyorlar. 3 oyuncumuz yoktu. Mensah da haftaya cezalı oldu. Oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları oyunun belirli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL: BU SİSTEM, BU ADAMLARLA YÜRÜMÜYOR

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise rakibin hedefleri olduğunu, bu hedeflerine Sergen hoca ile birlikte yürüdüklerini ve çok da başarılı olduklarına vurgu yaparak, "Çok zor günlerden bugün geldiler. Ligin zirvesinde sezon sonuna kadar devam ettireceklerdir. Antalyaspor olarak transfer yasağı olan tek takımız. Bunun bize mutlaka dezavantajları var ama avantajları da var. Deneyimli oyuncularla genç oyuncuların kaynaşmasını önemli bir yol olarak düşünüyorum. Maalesef pandemi var. 21 takım var. Haftada iki maç, üst üste yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

Çok yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını ve herkesin stresli olduğuna vurgu yapan Ersun Yanal, "Hepimiz gerginiz. Bu gerginlikler bizi zaman zaman farklı yollara götürüyor. Herhalde bugün bütün insanlarımızın pandemiden dolayı en büyük eğlencesi televizyonlardan maç izlemek. Değişik kurallar geldi. Kuralların başında en önemlisi VAR sistemi. Çok tartışıldı. Hala da tartışılmaya devam ediyor. Hatalar oluyor. Hatalar olacaktır. Hatalar ile beceriksizliği ayırmak gerekiyor. Maalesef herkes bundan şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Yeteneksizsen, eğer problem yaşıyor ve bunları defalarca tekrarlıyorsan bu stresli ortamda herkes üzerine düşeni yapmalı ve iyi durmalı. Bugün maalesef ben çok sinirlendim. Arkadaşlarım çok sinirlendi. Takım çok sinirlendi. Yayın organlarında bazı yazarlar oyunu eleştirebilir. Çok haklıdırlar. Oyunun en güzel tarafı o. `İki şut attın, gol attın' gibi eleştiriler. İstatistikler etek gibi. Nereye çekersen oraya gider. Bize diyorlar ki 'Bu gömleklik kumaş. Bundan palto giy'. Biz gömleklik kumaşa göre bir oyun benimsedik. Kimse kusura bakmasın. Bu oyunu oynamaya ve sonuç almaya devam edeceğiz. Bugün maalesef maçın önüne bazı şeyler geçti. Evet biz bugün kazabilirdik, kaybedebilirdik. Beşiktaş ile bazı oyunlarda baş edemeyebilirdik. Bazı bölümlerde biz daha iyi olabiliriz. Ki yaptığımız bazı dakikalar da oldu. Ama biz hakemle baş edemedik. Sistem hatalarla baş edemiyor. Maalesef büyük hatalar oluyor. Beşiktaş bizi yenemeyecek iddiasında değiliz. Hele biz bu işi çözemiyorsak. VAR´ı getirdik. VAR da sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanırım bunlar futbola yabancı."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersun Yanal'ın açıklaması

- Sergen Yalçın'ın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-02-03 22:17:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.