Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından


Sergen Yalçın: Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik
Ersun Yanal: Bu sistem, bu adamlarla yürümüyorSüleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Her yönüyle tek taraflı bir müsabaka oynandığına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Oyunun ilk bölümünde iki üç pozisyonumuz var. İkinci yarıda, rakip 10 kişi kaldı ve pozisyonlarımız oldu. Bunları değerlendirebilseydik belki de kazanırdık. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik" dedi.
Alınan sonuca bahane bulunamayacağını ifade eden Sergen Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu bahaneler kimi teselli eder bilmem ama beni teselli etmiyor. Belki sizi teselli eder. Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanarak çok daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik. Kısmet olmadı. Oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok. Böyle takımlara karşı oynamak, pozisyon üretmek zor. Çocuklar ellerinden geldiğince üzerlerine düşeni yaptı. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçları kazanırız."
Bir gazetecinin, "İkinci yarıda orta sahayı değiştirdiniz. İlerleyen maçlar için kadro revizyonu anlamına geliyor mu?" şeklindeki sorusuna Yalçın, "Futbolcularım 3 günde bir maç oynuyor. Doğal olarak bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar yakın olan bir ligde fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Oyuncu değiştirmek rotasyon değildir. Çok fazla maç oynuyorlar, yoruluyorlar. 3 oyuncumuz yoktu. Mensah da haftaya cezalı oldu. Oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları oyunun belirli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
ERSUN YANAL: BU SİSTEM, BU ADAMLARLA YÜRÜMÜYOR
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise rakibin hedefleri olduğunu, bu hedeflerine Sergen hoca ile birlikte yürüdüklerini ve çok da başarılı olduklarına vurgu yaparak, "Çok zor günlerden bugün geldiler. Ligin zirvesinde sezon sonuna kadar devam ettireceklerdir. Antalyaspor olarak transfer yasağı olan tek takımız. Bunun bize mutlaka dezavantajları var ama avantajları da var. Deneyimli oyuncularla genç oyuncuların kaynaşmasını önemli bir yol olarak düşünüyorum. Maalesef pandemi var. 21 takım var. Haftada iki maç, üst üste yoğun şekilde devam ediyor" dedi.
Çok yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını ve herkesin stresli olduğuna vurgu yapan Ersun Yanal, "Hepimiz gerginiz. Bu gerginlikler bizi zaman zaman farklı yollara götürüyor. Herhalde bugün bütün insanlarımızın pandemiden dolayı en büyük eğlencesi televizyonlardan maç izlemek. Değişik kurallar geldi. Kuralların başında en önemlisi VAR sistemi. Çok tartışıldı. Hala da tartışılmaya devam ediyor. Hatalar oluyor. Hatalar olacaktır. Hatalar ile beceriksizliği ayırmak gerekiyor. Maalesef herkes bundan şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Yeteneksizsen, eğer problem yaşıyor ve bunları defalarca tekrarlıyorsan bu stresli ortamda herkes üzerine düşeni yapmalı ve iyi durmalı. Bugün maalesef ben çok sinirlendim. Arkadaşlarım çok sinirlendi. Takım çok sinirlendi. Yayın organlarında bazı yazarlar oyunu eleştirebilir. Çok haklıdırlar. Oyunun en güzel tarafı o. `İki şut attın, gol attın' gibi eleştiriler. İstatistikler etek gibi. Nereye çekersen oraya gider. Bize diyorlar ki 'Bu gömleklik kumaş. Bundan palto giy'. Biz gömleklik kumaşa göre bir oyun benimsedik. Kimse kusura bakmasın. Bu oyunu oynamaya ve sonuç almaya devam edeceğiz. Bugün maalesef maçın önüne bazı şeyler geçti. Evet biz bugün kazabilirdik, kaybedebilirdik. Beşiktaş ile bazı oyunlarda baş edemeyebilirdik. Bazı bölümlerde biz daha iyi olabiliriz. Ki yaptığımız bazı dakikalar da oldu. Ama biz hakemle baş edemedik. Sistem hatalarla baş edemiyor. Maalesef büyük hatalar oluyor. Beşiktaş bizi yenemeyecek iddiasında değiliz. Hele biz bu işi çözemiyorsak. VAR´ı getirdik. VAR da sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanırım bunlar futbola yabancı."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ersun Yanal'ın açıklaması
- Sergen Yalçın'ın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-02-03 22:17:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalçın: ”Yarım pozisyonu olmayan takımdan gol yedik" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: “Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, bu bahaneler kimi teselli eder bilmem ama beni teselli etmiyor, üzgünüz, kazanamadığımız için" “Oyuncu değiştirmek rotasyon değildir"
YEREL HABERLER Yalçın: ”Yarım pozisyonu olmayan takımdan gol ...
Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç ...
Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Apart otelde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Apart otelde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Apart otelde yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Apart otelde yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ...
Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0-Beşiktaş: 0(Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0-Beşiktaş: 0(Maç devam ...
Başkanlardan Antalyaspor’a destek ziyareti
YEREL HABERLER Başkanlardan Antalyaspor’a destek ziyareti
Antalyalı otobüs işletmecileri kira indirimi istiyor
YEREL HABERLER Antalyalı otobüs işletmecileri kira indirimi istiyor
Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavileri tamamlanan kartal ve 2 şahin, doğaya ...
Fotoğraf çektirirken bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu Antalya’da metrelerce yükseklikten kayalıklara düşen kadın hayatını kaybetti Talihsiz kadının cansız bedeni 3 saat sonra çıkartılırken ailesi gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Fotoğraf çektirirken bir anlık dikkatsizlik hayatına ...
Alanya'da tedavisi tamamlanan 2 şahin ve kartal doğaya salındı
YEREL HABERLER Alanya'da tedavisi tamamlanan 2 şahin ve kartal ...
Avsallar kapalı pazar yeri hizmete açıldı
YEREL HABERLER Avsallar kapalı pazar yeri hizmete açıldı
Hafızlığını uzaktan tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
YEREL HABERLER Hafızlığını uzaktan tamamlayan öğrencilere belgeleri ...
Başpehlivan Ali Gürbüz: Bu yıl Kırkpınar'ın yapılmasını istiyoruz
YEREL HABERLER Başpehlivan Ali Gürbüz: Bu yıl Kırkpınar'ın ...
Kepez’e spor salonu müjdesi
YEREL HABERLER Kepez’e spor salonu müjdesi
İş yerinden 250 bin TL değerinde malzeme çalan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER İş yerinden 250 bin TL değerinde malzeme çalan ...
Parkomat görevlilerine eğitim semineri
YEREL HABERLER Parkomat görevlilerine eğitim semineri