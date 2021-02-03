Antalyaspor´dan Sergen Yalçın´a `Keyfimizden yerde yatıyoruz´ tepkisi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -FRAPORT TAV Antalyaspor´un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın `Sürekli yerde yatıyorlar´ açıklamasına, Hakan Özmert'in yüzünün darbe aldığını gösteren fotoğrafla tepki gösterildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamasında, "Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu?" sözleri üzerine, Antalyaspor´un sosyal medya hesabından Hakan Özmert'in yüzüne aldığı darbe sonrası fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda, `Keyfimizden yerde yatıyoruz´ ifadesi kullanıldı.
ESKİ BAŞKANDAN TEPKİ
Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk de sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
"Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk´ün düdükleri asılmalıdır. Veysel´e verilen ikinci sarı ve Josef´in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor. Ayrıca 10 kişi kalan Antalyaspor takımından hakem desteğiyle 1 puan almayı başaran Beşiktaş camiasını gönülden kutluyorum. Biz Antalyaspor olarak savunma futbolu ile aldığımız şerefli 1 puanı, hakem desteğiyle alacağımız 3 puana her zaman tercih ederiz."DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-02-03 23:25:28
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