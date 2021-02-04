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Tarihi dizi ve filmler, kılıca ilgiyi artırdı; geyik boynuzu saplı kılıç 750 TL

DHA

Tarihi dizi ve filmler, kılıca ilgiyi artırdı; geyik boynuzu saplı kılıç 750 TL


İbrahim LALELİAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki bıçakçılar, son dönemdeki tarihi dizi ve filmlerin, kılıçlara ilgiyi artırdığını söyledi. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin anlatıldığı dizilerde padişah ve veliahtlarının kullandığı kılıçların ilgi gördüğünü söyleyen bıçak ustaları, online siparişlere yetişmek için fazla mesai yaptıklarını belirtti. 600 ile 1200 lira arasında değişen kılıçlar arasında, geyik boynuzu saplı kılıcın fiyatı ise 750 TL.
Tarihi Demirciler Çarşısı içinde 20 yıldır bıçakçılık yapan Savaş Sezgin, özel sipariş üzerine süs kılıçları yaptığını anlattı. Kılıçların ağızlarının keskin olmadığını, tamamen süs ve duvar dekorasyonu olarak yapıldığını söyleyen Sezgin, "Tarihi dizi ve filmleri insanlar çok sevdi. Dizi ve film sahnelerinde kullanılan kılıçlar da ilgi çekiyor. İnsanlar bize ulaşarak kılıç siparişi veriyor. Siparişler ve talepler beklemediğimiz şekilde arttı. Talep geçmişe oranla oldukça yüksek" dedi.
İyi bir kılıcı sapının ve çeliğinin özelliğinin belirlediğini kaydeden Savaş Sezgin, "Şu an elimde geyik boynuzundan saplı, yüksek kalite çelikten imal edilen bir kılıç var. Bu kılıcın fiyatı 750 TL. Kılıçta kaliteyi kullanılan çelik ve sap belirler. Kimileri demirden yapıp üstünü parlatarak çelik diye satıyor. Kimisi de ağaç gövdesinden yaptığı sapı vernikleyip cilalayıp boynuz diye vitrine koyuyor" dedi.
Elinde numune olarak farklı şekil ve sap modellerinde kılıçlar olduğunu aktaran Sezgin, şöyle konuştu:
"Bu kılıçlar son zamanlarda ekranlara yansıyan Türk dizilerinde gördüğümüz kılıçlar. İnsanlar televizyonda gördüklerinin aynısını istiyor. Kimileri üzerine yazı ve isim yazılmasını talep ediyor. İstenen modeli bir hafta ile 10 gün içinde teslim edebiliyoruz. El dövmesi çelik kılıçlar yapıyorum, birebir orijinaliyle aynı. Tek fark ağızları bilenmediği için keskin değiller, sadece dekorasyon amaçlı kullanılıyorlar. Online siparişlerde de çok artış var. Kılıçların fiyatı 600 TL'den başlıyor, 1200 TL'ye kadar gidiyor. Bu rakamlar istenen çelik ve sap özelliklerine göre daha da yükseliyor."
GÖKTÜRKÇE VE OSMANLICA YAZILAR İŞLENİYOR
Özellikle Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların kılıçlarının ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Sezgin, "Üzerinde Göktürkçe dilinde 'Türk' yazısı isteyenler oldukça fazla. Aynı zamanda Osmanlı Türkçesi ve Arapça yazılar ve dualar da kılıçların üzerine işleniyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİAslı DURAN
2021-02-04 08:27:43

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