Antalya'da metruk binada yangın

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Antalya’da iki katlı metruk binadaki yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40 Sokak üzerindeki iki katlı bir metruk binada çıktı. Bir süredir kullanılmayan ve içinde çeşitli eşyaların bulunduğu binanın ikinci katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlara büyük panik yaşatan yangını itfaiye ekipleri diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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