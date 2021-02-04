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Antalyaspor’dan Sergen Yalçın'a fotoğraflı cevap "Keyfimizden yerde yatıyoruz!"

İHA

Antalyaspor’dan Sergen Yalçın'a fotoğraflı cevap "Keyfimizden yerde yatıyoruz!"

FT Antalyaspor, dünkü mücadelede dirsek darbesine maruz kalan Hakan Özmert’in fotoğraflarını, "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" mesajıyla paylaşarak, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Süper Lig’in 23. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 11 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası, “Bu maçla ilgili pek fazla konuşacağım bir şey yok. Yarım pozisyona girmeyen bir takıma karşı gol yiyoruz. Sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, böyle oynanmamalı bence" açıklamasını yapmıştı.
Kırmızıbeyazlı takım ise karşılaşma sonrası Hakan Özmert'in yüzüne aldığı darbeyi gösteren fotoğrafını paylaşarak "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" cevabını verdi.

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