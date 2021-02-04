Tütüncü, Kepezli öğrencileri yalnız bırakmadı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pandemi sürecinde derslerine uzaktan eğitimle devam eden ve bu süreçte arkadaşları ve öğretmenleriyle kucaklaşamayan Kepezli öğrencileri ziyaret etti. Tütüncü, öğrencilerle evlerinin önünde sohbet ederek, onları hediyelerle sevindirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle, çok sevdiği öğrencilerle evlerinin önünde bir araya geliyor. Tütüncü, sohbet ettiği çocuklara pandemi sürecini nasıl geçirdiklerini, derslerine çalışıp çalışmadıklarını ve kendisinden bir istek ve taleplerinin olup olmadığını soruyor.



Tütüncü’den öğrencilere hediyeler

Sohbet sırasında öğrencilere moralde veren Tütüncü, “Tüm dünyanın mücadele ettiği bir pandemi ile karşı karşıyayız. Biliyorum bu süreçte çok sıkıldınız, bu günler de geçecek. Sizler yine çok sevdiğiniz okullarınıza koşacak, arkadaş ve öğretmenlerinizle kucaklaşacaksınız. Parklarda gönlünüzce eğleneceksiniz. Bu süreçte hepimiz biraz daha sabretmeliyiz. Ancak sizler bu süreci iyi değerlendirmeli, derslerinize çok çalışmalısınız“ diyerek, öğrencilerden de bol bol kitap okuma sözü aldı.

Çocuklarla evlerinin kapılarında ya da apartman bahçesinde görüşen Tütüncü, yaş guruplarına uygun da hediyeler verdi. Ziyaret ettiği öğrencilere satranç takımı, öğrencilerin kardeşlerine ise araba, bebek ve boyama kitabı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.