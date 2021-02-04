Korkuteli nüfusu 55 Bin 588 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Korkuteli’nin 2019 yılında 55 bin 352 olan nüfusu 2020 yılında 55 bin 588'e yükseldi

TÜİK tarafından 2020 yılında yapılan adrese dayalı nüfus sayımında 55 bin 352 kişi olan Korkuteli nüfusu son verilere göre artış gösterdi. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yapılan adrese dayalı nüfus sayımına göre Korkuteli’nin nüfusu 55 bin 588’e yükseldi.

Bu nüfusun 27 bin 875’i erkek, 27 bin 712’si ise kadınlardan oluştuğu belirtildi. Son bir yıl içinde Korkuteli’nde erkek nüfusunda 57, kadın nüfusunda 178 artış yaşandı.

Korkuteli’nde mahalle bazında nüfus yoğunluğu ise Uzunoluk Mahallesi 7 bin 938, Aşağıpazar mahallesi 5 bin 857, Yeni mahalle 5 bin 403, Kiremitli mahallesi 4 bin 300, Karşıyaka mahallesi 2 bin 672, Alaaddin Mahallesi 964 olarak açıklandı.

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