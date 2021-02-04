Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar'tan Beşiktaş'a 2 gol

Antalyaspor’un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar, takımına ligde 4, kupada 2 gollük katkı sağladı. Genç yıldız gollerinden 2’sini Beşiktaş’a karşı attı.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'un sezon başında TFF 3. Lig ekibi Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon görev aldığı maçlarda takımına büyük katkı sağladı. Adis Jahovic’in ayrılması, Orgıll’ın formsuzluğunun ardından takımının en büyük gol silahı olan genç futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın güvenini boşa çıkarmadı. Yıldız futbolcu Süper Lig’de çıktığı ilk karşılaşma olan Beşiktaş karşısında 85. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti. Gökdeniz Bayrakdar, takımının Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında 65. dakikada beraberlik golünü atma başarısı gösterdi. Kırmızıbeyazlıların genç yeteneği 31 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 39. dakikasında takımı adına ikinci golü attı. Süper Lig’de 3 gol atan Bayrakdar, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 gol attı. Genç futbolcu Boluspor ve Bursaspor karşılaşmalarında birer gol kaydetti. Ligde ilk golünü Beşiktaş’a karşı atan Gökdeniz Bayrakdar, bu haftaki Beşiktaş maçını da boş geçmedi. Takımının tek golünü 40. dakikada ağlara gönderen Bayrakdar, bir puanın mimarı oldu. Bu gollerle Antalyaspor, iki maçta da rakibine yenilmezken hanesine 2 puan yazdırdı.

Bayrakdar, ligde oynanan 22 maçın 21'inde görev aldı. 19 yaşındaki forvet oyuncusu sadece ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemedi.

Ligde 1108 dakika sahada kalan genç futbolcu,3’te sarı kart gördü.

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