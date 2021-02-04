Çarptığı bisikletliyi bırakıp kaçtı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan bisikletli ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Şevket Tokuş Bulvarı üzerinde geldi. İlçe merkezine bisikletiyle seyir halinde olan Ferhan Ö.’ye (70) sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle Ferhan Ö. bisikletten düşerek yerde kalırken, motosiklet sürücüsü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ferhan Ö.’yü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ferhan Ö.’nün hayati tehlikesinin olmadığı ve kolunda kırık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.