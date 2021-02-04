Alanya’da 30. Triatlon Yarışları için imzalar atıldı

Alanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu arasında Triatlon Avrupa Yıldızlar Şampiyonası ve Paratriatlon Dünya Kupası’nın 29 Eylül2 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesini öngören protokol imzalandı.

Alanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu arasında Triatlon Avrupa Yıldızlar Şampiyonası ve Paratriatlon Dünya Kupası’nın 29 Eylül2 Ekim tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilmesini öngören protokol imzalandı. Alanya Kaymakamlığı ile Alanya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün de iştiraki ile gerçekleşecek organizasyon için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 30. Alanya Triatlon Yarışları için heyecanlı olduklarını söyledi.



“Alanya’nın fethinin 800. yılı adına anlamlı olacak”

Alanya’nın fethinin 800. yılında böyle bir etkinliği gerçekleştirecek olmalarından dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, “Bu sene Alanya’daki triatlon yarışlarının 30. yılı, aynı zamanda federasyonumuzun 20. kuruluş yılı. Alanya’nın da fethinin 800. yılı. Dolayısıyla her anlamda bir taçlandırma yılı olacak. Pandeminin etkisinin geriye gideceğini tahmin ederek Alanya’da bir kez daha Paratriatlon Dünya Kupası ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.



“Tüm triatletler Alanya’yı seviyor ve istiyor”

Triatletler için Alanya’nın önemli ve cazip bir kent olduğunu ifade eden Yalçınkaya, “Dünyada triatletlere sorsak herkes Alanya’yı ister. Hepsi Alanya’yı yakından tanıyor, biliyor ve seviyorlar. İnşallah büyük projelerle Alanya’yı kamp merkezine getirmeye çalışacağız. Şu anda 4 ülkenin milli takım kampı burada. Alanya için KasımŞubat dönemi turizm bakımından en hafif geçen dönem. Biz bu süreci 12 ay turizme çevirmeye çalışacağız. Alanya, ülkemiz ve triatlon sporu için çok önemli bir noktada. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e bu anlamda desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Pandeminin sona ermesiyle etkinlikleri arttırmayı hedefliyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Pandemiden dolayı sportif faaliyetler başta olmak üzere tüm faaliyetlerde sıkıntılar yaşadık. Spor denince akla ilk olarak Alanya geliyor, sporun başkenti Alanya olarak biliniyor. Triatlon da Alanya ile özdeşleşmiş etkinlik. Biz yılda 6065 arasında ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Alanya’da triatlonun 30. yılını gerçekleştireceğiz. Organizasyonlara bakınca da Alanya’nın bu organizasyonlar adına ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İnşallah pandemiden bir an evvel kurtuluruz da bu ve bunun gibi etkinliklerimizin sayısını arttırırız. Federasyonumuz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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