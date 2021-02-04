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Kar ve deniz keyfi birbirine karıştı Bir günde iki mevsim yaşayan Antalya’da Akseki ilçesinde kar topu oynanırken, sahilde denize giriliyor

İHA

Kar ve deniz keyfi birbirine karıştı Bir günde iki mevsim yaşayan Antalya’da Akseki ilçesinde kar topu oynanırken, sahilde denize giriliyor

Antalya bir günde iki mevsimi yaşıyor. Yüksek kesimlerde kar topu oynayanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin ve güneşin keyfini çıkartıyor.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde mola veren vatandaşlar kar keyfi yapıyor. AksekiSeydişehir yolundaki Alacabel mevkii, yoldan geçenlerin yanı sıra deniz seviyesinde kar yüzü görmeyen Manavgat, Serik, Alanya gibi çevre ilçelerden kar keyfi yapmak isteyenlerin akınına uğruyor. Vatandaşlar kar topu oynayıp kardan adam yapıyorlar. "Deniz, kum ve güneş" denilince ilk akla gelen kent olan Antalya'dan Kayseri ve peribacalarıyla ünlü Kapadokya'ya giden vatandaşlar, 1825 rakımlı Alacabel'de verdikleri molada kardan adam yapıp, kar topu oynayarak kar keyfi yaptılar.
Almanya’dan ailesi ile birlikte Türkiye’ye tatile gelen Berrin Wolff, Alacabel’de kar keyfi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Wolff, “Almanya’nın Berlin kentinde yaşıyoruz. Ailemle birlikte Antalya’nın Kumluca Adrasan bölgesinde tatil yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte Kayseri Kayak Merkezi'ne gidiyorduk. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde karı görünce burada mola verdik. Küçük çocuğum Sinan, Berlin’e yıllardan beri kar yağmadığından dolayı hiç kar görmemişti. Kendi çocuğum ve komşumuzun küçük kızı ilk kez kar gördüler. Burada kardan adam yaptık, kar topu oynadık. Kısa zamanda çok keyif aldık. Alacabel muhteşem bir yer. Manzara ve kar harika. Buradan mutlu şekilde yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Hülya Yakabaşı ise Milas’tan Akseki’nin Alaçeşme Mahallesi'ne tatile geldiklerini belirterek, "Bu yıl karı görmemiştik. Kar görelim, kar ile oynayalım, kardan adam yapalım diye Alacabel’e geldik. Herkes Uludağ’a giderken biz Alacabel’de kar topu oynadık. Kardan adam yaptık ve iyi bir gün geçirdik. Alacabel’e ilk kez geldim. Burası doğasıyla, manzarasıyla muhteşem bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Antalya'nın bir ucunda bunlar yaşanırken, hava sıcaklığının 21 dereceye ulaştığı kent merkezi bahardan kalma bir gün yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen Antalyalıların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Denize girenlerin yanında sahilde oturanların oluşturduğu yoğunluk yaz günlerini aratmadı. Akdeniz’in mavi sularında çocukların yüzerek eğlendikleri görüldü.
Denize giren Mustafa Ozan Türkmen, Antalya’da bugün neredeyse yazı yaşadıklarını ifade ederek, “Burada sanki dört mevsim yaşanıyor. Ne zaman güneşi görsek kendimizi denize atabiliyoruz. Girmesek bile kenarında oturuyoruz” dedi.
Elif Kuşkaya, güneşle birlikte sanki bahar havası yaşadıklarını dile getirerek, “Denize giriyoruz. Deniz çok güzel ama dalga var. Babam doğum günü hediyesi olarak beni denize getirdi. Su biraz soğuk ama eğlenceli” diye konuştu.
Emin Berkay Demirel, karne hediyesi olarak babasının denize getirdiğini belirterek, “Deniz dalgalı birazcık soğuk ama çok güzel. Güneşli havayı değerlendirdik, 4 saattir yüzüyorum. Dün karşı dağlara gittik, bugün de deniz keyfi yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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