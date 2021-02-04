Tatil müzikle renklendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilini şehrin farklı noktalarında düzenlediği canlı müzik performansları ile renklendirdi. Şarampol, Kalekapısı, Üçkapılar, Işıklar Vatan Kahvesi önü ve Düden Park’ta kurulan sahnelerde yerel sanatçılar konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sömestr tatilini ‘Müzik Şehrin Kalbinde’ etkinliği kapsamında şehrin farklı noktalarında düzenlediği konserlerle renklendirdi. Hem tatili eğlenceli kılmak hem de pandemi döneminde mesleklerini icra edemeyen yerel müzik gruplarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen konserlerde kentin 5 farklı noktasında canlı müzik performansları sergilendi.



Yerel sanatçılar

Şarampol, Kalekapısı, Üçkapılar, Işıklar Vatan Kahvesi önü ve Düden Park’ta kurulan mini sahnelerde pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar çeken yerel sanatçılardan oluşan 5 ayrı müzik ekibi sahne aldı. Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen konserler vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen konserlerde ölüm yıldönümleri Şubat ayı olan Barış Manço ve Cem Karaca da şarkıları ile anıldı. Vatandaşlar, birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek, bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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