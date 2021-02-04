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Falezlerde şarjı bitince kayalıklarda mahsur kaldı

DHA

Falezlerde şarjı bitince kayalıklarda mahsur kaldı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da balık tutmak için 30 metrelik falezlerden kayalıklara inen ve mahsur kalan Fırat Öndeş, itfaiye yardımıyla kurtarıldı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. Fırat Öndeş, sabah saatlerinde balık tutmak için falezlere gelerek patika yoldan kayalıklara indi. Bir süre orada vakit geçiren Öndeş, havanın kararmasıyla toplanarak yukarıya çıkmak istedi. İndiği yerden çıkamayan Öndeş, yardım istemek için cep telefonunu eline almak istese de şarjı bitince yardım isteyemedi. Fırat Öndeş, son çare olarak bulunduğu yerden bağırmaya başladı. Sesini duyanların yardımıyla durum ekiplere bildirildi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, havanın kararmasından dolayı Öndeş'i bir süre aradıktan sonra, yerini tespit etti. Ekipler, ilk olarak Öndeş'i deniz yoluyla kurtarmak istese de, gencin denize ulaşamayacağını söylemesi üzerine alternatif kurtarma yoluna girildi. İtfaiye ekipleri, falezlerdeki patika yoldan kayalığa iniş güzergahını bulunca aşağıya indi. Ekipler, Öndeş'in elinden tutarak kayalık üzerinden patika yola doğru çekerek kurtardı.
Yürüyerek patika yoldan ekiplerle beraber yukarıya çıkan Fırat Öndeş, "Balığa indim, şarjım ve ışığım bittiği için yukarıya çıkamadım" dedi.
Gencin aşağıdan seslendiğini duyan Murat Paksoy ise "Arkadaşımla beraber yürüyordum ve bir süre burada oturduk. Aşağıdan bir ses duydum, `beni kurtarın´ diye. Arkadaşım hemen 112 Acil Çağrı Servisini aradı. Gelen ekipler, aşağıya inerek bu kişiyi kurtardı" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-02-04 21:53:44

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