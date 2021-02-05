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Yunuslara ve diğer hayvanlara işkencenin peşindeler

DHA

Yunuslara ve diğer hayvanlara işkencenin peşindeler


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)YUNUSLARA Özgürlük Platformu, yunus parkı ve hayvanat bahçesi çalışanlarına, kimliklerini kesinlikle gizli tutacakları kaydıyla, tesiste hayvanlara şiddet ve hak ihlallerine yönelik fotoğraf, video ve belgeleri iletmeleri çağrısında bulundu.
Türkiye'de yıllardır yunus parklarına karşı mücadele yürüten Yunuslara Özgürlük Platformu, yunus parkı ve hayvanat bahçesi çalışanlarına, hayvanlara şiddet ve hak ihlallerine yönelik eylemlerin belgelenmesi için çağrı yaptı. İhlal ve ihmallerin de anlatıldığı çağrıda, 'Çalıştığınız tesiste yaşanan, fakat kamuoyundan ve yetkili kurumlardan gizlenen hayvan hakları ihlallerine ve her türlü ihmale dair fotoğraf, video ve belgeyi bize, Yunuslara Özgürlük Platformu'na gönderin. Kimliğinizin gizli tutulacağından emin olabilirsiniz' denildi.
TÜRKİYE'DE 9 YUNUS PARKI VAR
Platform sözcüsü Öykü Yağcı, Türkiye'de 4'ü Antalya, 5'i ise İstanbul, Muğla ve Aydın'da toplam 9 yunus parkı, 42'si ruhsatlı hayvanat bahçesi, akaryakıt istasyonu ve hobi amaçlı küçük yerlerde yer alan ruhsatsız hayvanat bahçesi bulunduğunu kaydetti. Öykü Yağcı, yunuslar, morslar, deniz aslanları, kürklü foklar, beyaz balinalar gibi hayvanları Türkiye'de tutsak eden ve gösteriye zorlayan tesislerin yunus parkları olarak adlandırıldığını söyledi.
İKİ PARK KAPANDI, İKİSİ ENGELLENDİ
Daha önce Kaş ve Fethiye'deki yunus parklarını kapattırdıklarını belirten Yağcı, "Çağrı ve mücadelelerimiz sonucu Bodrum'daki yunus parkının ruhsatı 2019 yazında, yeni belediye başkanı Ahmet Aras tarafından iptal edildi. Fakat yürütmenin durdurulması talebiyle dava açan yunus parkı sahipleri tesisi yeniden açtı. Marmaris yunus parkı da 2020 yazında yeni belediye başkanı Mehmet Oktay tarafından ruhsat sorunu nedeniyle mühürlendi, ama tesis yürütmeyi durdurma talebi nedeniyle hala açık. İzmir ve İstanbul-Tuzla'da açılmak istenen yunus parkları da mücadelemiz sonucunda engellendi" dedi. 
YASAKLANMALI VE MEVCUTLAR KAPATILMALI
Yağcı, 2019'da TBMM Hayvan Hakları Kurulu'nda yaptıkları sunum sonrası yeni yunus parkı açılmasının yasaklanması, mevcutların da en fazla iki yılda kapatılması şeklinde tavsiye kararı çıkartıldığını kaydetti. Yağcı, Hayvanları Koruma Yasası'nın yeniden gündemde olduğu bu günlerde yeni parkların açılmasının yasaklanması, mevcutların da tüm ticari faaliyetlerine son verilerek en fazla bir yıl içinde kapatılması ve tutsak edilen hayvanların ömür boyu bakımını sağlayacak bir koruma modeli için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istediklerini söyledi.
HAYVANAT BAHÇELERİ DE BİRER HAPİSHANE
Hayvanat bahçelerinin de birer hayvan hapishanesi olduğunu dile getiren Yağcı, #HayvanHapishaneleriYasaklansın çağrısıyla yeni hayvanat bahçelerinin açılmasına yasak getirilmesini ve mevcut hayvanat bahçelerinin de hiçbir surette yeni hayvan eklenmeden, yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesini beklediklerini belirtti.
YUNUSLA TERAPİ BİR ALDATMACA
Öykü Yağcı, yunusla terapinin bir aldatmaca olduğunun birçok ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmanın yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bilirkişi raporu ile ortaya konulduğunu ve hiçbir gerçekliğinin olmadığını söyledi. Yunus parklarının aslında ulusal mevzuatta yeri olmadığını, içkili restoran gibi ana faaliyeti içkili restoran görünüp, tali faaliyet olarak da yunus gösteri merkezi gibi gösterildiğine işaret eden Yağcı, belediyelere ruhsat vermemeleri, mevcut ruhsatları da iptal etmeleri çağrısında bulundu.
EZİYETE DAYANAMAYIP İŞİ BIRAKIYORLAR
Türkiye'deki parklarda ağırlıklı Rusya, Ukrayna, Meksika'dan kişilerin çalıştığını anlatan Yağcı, dünya çapında birçok park çalışanının eziyet görüntülerine dayanamadığı için bu işi bıraktığını açıkladı. Bu sektörün hayvan ve insan sömürüsüne hizmet ettiğini kaydeden Yağcı, yunus parkı ve hayvanat bahçesi çalışanlarına ise, "Gönderilen materyallerin hangi tesisten, ne zaman elde edildiği bilgisini yazmanız, isim-soyad bilgisi, gerektiğinde size ulaşabilmemiz için e-posta veya telefonunuzu yazmanız çok önemli. Sizden gelecek fotoğraf, video ve belgeler dikkatle incelenecek, bu süreçte talep etmeniz halinde kimliğiniz kesinlikle gizli tutulacaktır" çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-02-05 08:23:07

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