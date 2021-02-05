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İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim

DHA

İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), tutuklu kaldığı cezaevinde dün gece avukatıyla görüştü. İpek'in "Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim. Devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediği öğrenildi.
Olay, 7 Ocak'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluklar oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
'KIZLARIMA SARILIP UYUMAYI ÖZLEDİM'
Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Melek İpek'i dün gece avukatı Ahmet Onaran ziyaret etti. Müvekkiliyle aralarında geçen konuşmaları anlatan Ahmet Onaran, Melek İpek'in "Gönderdiğiniz tüm mektupları ağlayarak okudum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Cevap yazamadıklarımdan benim için özür dile avukat bey, onlara selam söyle. Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim, bir de patates kızartmasını. Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediğini aktardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-02-05 09:11:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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