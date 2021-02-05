Alanyaspor, çıkışını sürdürmek istiyor



Burcu MUTLU / ALANYA(Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Alanyaspor, karşılaşmada 3 puan hedefliyor.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 16.00'da evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip, 3 puana odaklandı. Evinde oynayacağı maçı kazanmak isteyen turuncu yeşilliler, 23'üncü haftada Kayserispor deplasmanından 1 puanla dönmüştü. 24'üncü haftaya 38 puanla 5'inci sırada giren Alanyaspor, üst sıralardan ayrılmak istemiyor.

BERABERLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor bugüne dek lig tarihinde 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların yalnız 1'inde Alanyaspor galip gelirken, Rizespor 2 kez galip gelme başarısı gösterdi. Kalan 4 maçta iki rakip birbirine üstünlük sağlayamadı. Berabere biten maçların tamamının 1-1 skorlarla olması da dikkat çekti. Alanyaspor'un rakibine karşı aldığı tek galibiyet ise geçen sezon evinde oynadığı ve 5-2'lik skorla kazandığı maç oldu. Bugüne dek iki takım arasında oynanan maçlarda Alanyaspor rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

BABACAR CEZALI

Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas'ın Trabzonspor'a transferinden sonra ideal kadroda değişime gidilirken, geçen hafta Kayserispor karşısında teknik direktör Çağdaş Atan oldukça farklı bir kadro sahaya sürdü. Geçen hafta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen takımın golcü oyuncusu Khouma Babacar bu maçta forma giyemeyecek. Çağdaş Atan'ın, Babacar yerine bir diğer forvet Adam Bareio'ya şans vermesi bekleniyor. Takımda ayrıca sol bek François Moubandje ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu iki oyuncu bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 25'inci haftada deplasmanda oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Davidson, Salih, Tayfur, Bareio

SAKAT: Yok

CEZALI: BabacarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-02-05 10:34:06



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